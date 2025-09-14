Путін не припинить свою війну проти Заходу: Politico назвало причину

Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін не планує найближчим часом припиняти свою війну проти Заходу. Про це свідчить нещодавній запуск дронів по Польщі.

Про це пишу Politico.

Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО відбулося після тижнів повітряних атак в Україні, в результаті яких загинули десятки мирних жителів, були пошкоджені будівлі, в яких розміщувалися делегації ЄС та Великої Британії, а також вперше було вражено урядову будівлю в центрі Києва.

«Путін зовсім не готовий укласти мирну угоду з Україною під тиском президента США Дональда Трампа, а пов’язав своє політичне виживання з тліючим конфліктом зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками», — йдеться у матеріалі.

Микола Петров, старший аналітик лондонського Центру нових євразійських стратегій, назвав Путіна президентом війни. І він не зацікавлений у її припиненні. Повернувшись до ролі лідера воєнного часу, повернення до посади президента мирного часу буде рівносильним пониженню в посаді.

«Незалежно від умов, він не може відмовитися від цієї ролі», — сказав Петров.

Оскільки повномасштабний наступ Путіна на Україну тягнеться до свого четвертого року, російський президент, мабуть, має найбільше підстав для оптимізму з перших днів війни, коли Кремль сподівався захопити країну за лічені дні.

Як стверджує Plitico, українські війська обмежені нестачею зброї та людських ресурсів, і Росія все глибше вторгається в країну.

«Але прогрес Москви був повільним — і дороговартісним. Збройні сили Кремля зазнали приблизно мільйона втрат, а конфлікт негативно вплинув на російську економіку, яка загрожує рецесією», — пишуть аналітики.

І все ж, як додається, з політичної точки зору, припинення конфлікту пов’язане з ризиками.

Жорсткий контроль Кремля над ЗМІ та інтернетом, ймовірно, дозволить йому продати мирну угоду більшості росіян як перемогу. Але російський президент турбуватиметься не про це.

За словами Петрова, враховуючи знищення ліберальної опозиції Росії, невелика, але голосна група націоналістів зараз становить найбільшу загрозу його правлінню. І він пообіцяв їм грандіозну перемогу не лише над Україною, а й над тим, що Кремль називає «колективним Заходом».

«Серед ворогуючої частини військово-політичного істеблішменту є бажання знищити НАТО. Щоб показати, що НАТО нічого не варте», — сказав російській службі DW Олександр Баунов, колишній російський дипломат, який зараз є старшим науковим співробітником Центру Росія Євразія Карнегі.

За словами військових аналітиків, після зустрічі Путіна з Трампом на Алясці минулого місяця на саміті, який президент США рекламував як той, що присвячений досягненню припинення вогню, Москва посилила свою кампанію гібридної війни проти Європи.

До вторгнення в середу російські безпілотники неодноразово заходили в польський повітряний простір з сусідньої Білорусі, кружляючи над містами, перш ніж повернути назад. У серпні російський безпілотник розбився приблизно за 100 кілометрів на південний захід від Варшави.

За даними WELT, п’ять дронів, що перетнули територію Польщі, летіли прямою траєкторією до бази НАТО, перш ніж їх перехопили голландські винищувачі Lockheed Martin F-35.

У статті, опублікованій за два дні до перетину територій Польщі, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив Гельсінкі у плануванні нападу, погрожуючи, що будь-який напад «може призвести до краху фінської державності — раз і назавжди».

Аналітики зазначили, що риторика статті нагадує тези Кремля напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Петров зазначив, що Москва також почала переміщувати критично важливі галузі промисловості, включаючи суднобудування, на схід країни, якомога далі від кордону з НАТО. У п’ятницю Росія розпочала масштабні військові навчання з Білоруссю, зокрема безпосередньо за польським кордоном. Очікується, що навчання завершаться у вівторок.

«Що б Путін не досяг в Україні, протистояння із Заходом на цьому не закінчиться, воно продовжуватиметься в різних формах. Включаючи військові», — сказав Петров.

За словами Кирила Рогова, засновник аналітичного центру Re: Russia, такими діями, як вторгнення до Польщі, Путін попереджає Трампа та європейських лідерів, які обговорюють надання гарантій безпеки Києву після потенційної мирної угоди. Путін показав, що він може атакувати країни НАТО сьогодні, а в них немає жодних оборонних систем.

«Неоднозначні сигнали Трампа щодо його відданості НАТО та небажання дотримуватися власних термінів, коли справа доходить до запровадження санкцій проти Москви, дають Путіну впевненість у тому, що йому це зійде з рук», — пише видання.

На думку Баунова, для російського президента «зараз або ніколи». Вторгнення, подібні до польського, мають на меті підірвати відданість західного військового альянсу колективній обороні, здійснюючи невеликі наступальні дії, які перевіряють готовність НАТО до відповіді. Баунов сказав, що сподівається викрити військовий альянс як «беззубого тигра».

Поки що реакція Вашингтона підтверджує ці побоювання. У четвер Трамп повторив тези Москви, заявивши журналістам, що «це могла бути помилка».

Кремль відкинув звинувачення в тому, що дрони були навмисною провокацією. Міністерство оборони Росії заявило, що «не було жодних планів щодо атак на об’єкти» в Польщі.

Білорусь, яка, за словами польських чиновників, слугувала стартовим майданчиком для деяких дронів, заявила, що вторгнення могло бути результатом нещасного випадку через «електронне глушіння».

«Це типовий тролінг і розслідування в стилі Путіна. Він любить, щоб речі були неоднозначними, щоб їх можна було інтерпретувати або як навмисні, або як випадкові», — сказав Рогов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав, що коли російський диктатор Володимир Путін зупинить війну проти України. Так, це станеться лише тоді, коли у диктатора буде розуміння, що його ресурси вичерпано.

«Мета Путіна — окупація всієї України», — наголосив Зеленський.

Також український лідер учергове зафіксував, що зупинити російську військову машину неможливо «обмінами територіями» чи спробами відновити торгівлю. У цьому контексті Заходу важливо демонструвати сильну та рішучу відповідь на кожен виклик. І з метою досягнення миру слід застосовувати не вмовляння, а тиск. Кремлівський вождь мусить захотіти відмовитися від ключової мети на користь збереження власної економіки.