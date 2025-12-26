Путін не шукає миру: навіщо Росія розігрує сценарій переговорів

Володимир Путін / © Getty Images

Росія продовжує створювати ілюзію готовності до діалогу, проте насправді Кремль категорично не зацікавлений у припиненні бойових дій. «Гра» в переговори потрібна Москві лише для того, щоб ввести в оману міжнародну спільноту та адміністрацію США на чолі з Дональдом Трампом, змусивши Україну прийняти ультиматуми агресора.

Про це розповів аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд для «24 Каналу».

На думку експерта, російський диктатор опинився у ситуації, коли завершення війни несе для його влади більшу загрозу, ніж її продовження. Економіка та суспільство Росії настільки мілітаризовані, що перехід на «мирні рейки» може спровокувати колапс.

«Населення та економіка Росії настільки мілітаризовані, що важко уявити, як вони функціонуватимуть після припинення вогню. Війна стала способом виживання режиму в Кремлі. Тому навряд чи вони погодяться на адекватний мир», — пояснив Умланд.

Швидке перемир’я стане проблемою для Кремля, тому Путін тримається за єдину доступну йому стратегію — нескінченну війну.

Аналітик зазначає, що економічна ситуація в Росії суттєво погіршилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Якщо у 2022–2023 роках агресор демонстрував зростання завдяки шаленому військовому попиту, то зараз цей ресурс вичерпується.

«Ситуація для них виглядає значно гірше. Зараз росту немає. Але їхня економіка ще може вижити. Зокрема завдяки Китаю», — зауважив експерт.

Умланд переконаний: єдиний шлях до реального миру лежить не через дипломатичні реверанси, а через жорсткий військовий тиск на фронті та посилення економічних санкцій, які позбавлять РФ можливості фінансувати бойові дії.

В чому інтерес Пекіна

Ще одним фактором, який живить російську агресію, є позиція Китаю. За словами аналітика, Пекін опосередковано зацікавлений у тому, щоб війна в центрі Європи тривала якомога довше.

За словами експерта, для КНР конфлікт в Україні є зручним інструментом, що відволікає ресурси та увагу Сполучених Штатів і їхніх союзників від Тихоокеанського регіону, зокрема від питання Тайваню. Поки Захід зайнятий допомогою Києву, Китай отримує час для підготовки до власного потенційного конфлікту.

Нагадаємо, 2026 рік може стати переломним у війні проти України: або активна фаза бойових дій піде на спад, або конфлікт перейде у новий, затяжний етап. За оцінкою політексперта Вадима Денисенка, ключові міжнародні гравці — США, ЄС та РФ — усвідомлюють, що затягування переговорів погіршує позиції України.

Експерт зазначає, що Кремль висуває низку вимог для початку реальних перемовин, зокрема повний контроль над Донбасом, зняття санкцій, повернення РФ у світову політику та вплив на українську владу. Водночас у 2026 році можливе послаблення єдності ЄС через тиск бізнесу на відновлення співпраці з Росією.

Денисенко також попереджає, що без чітко зафіксованих гарантій — вступу України до ЄС та гарантованого фінансування — будь-яка мирна угода ризикує залишитися декларативною. Він окреслює два сценарії: або мирні домовленості у першій половині року, або нова масштабна воєнна кампанія влітку–восени 2026 року.