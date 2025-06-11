Путін не сприйняв Трампа всерйоз: чого очікувати від президента США після краху надій на перемир’я

Кремлівський диктатор не сприймає серйозно президента США та випробовує його рішучість / © ТСН.ua

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Встановлений президентом США Дональдом Трампом для Кремля двотижневий термін щодо прогресу в мирних переговорах по Україні минув, але мирної угоди досі немає, як і чіткого розуміння наступних кроків американського лідера.

Про це пише Newsweek.

Видання зазначає, що Дональд Трамп наприкінці травня заявляв, що знадобиться до «двох тижнів», щоб зрозуміти, чи президент Росії Володимир Путін «водить за ніс» американських перемовників. Трамп тоді попередив, що у разі зволікання «ми відповімо трохи інакше». Однак, наразі немає ані угоди про припинення вогню, ані переконливих ознак її наближення, ані ясності щодо подальших дій Трампа.

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Путін ігнорує дедлайн, адміністрація Трампа дистанціюється

На думку Джона Формана, колишнього британського військового аташе в Москві та Києві, «Путін не сприйняв ці два тижні серйозно». За його словами, кремлівський диктатор «продовжуватиме цю гру», поки Трамп не вдарить Кремль там, де йому боляче.

Інші експерти припускають, що таким чином Путін перевіряє готовність адміністрації США запроваджувати подальші санкції. А в цей час адміністрація Трампа помітно дистанціюється від конфлікту, заявляє про плани скоротити військову допомогу Києву саме тоді, коли Росія інтенсивно обстрілює Україну.

Міністр оборони Піт Гегсет вже заявив законодавцям про «скорочення» допомоги Україні у бюджеті на наступний фіскальний рік, хоча конкретні цифри не назвав. Українські посадовці, зі свого боку, попереджають, що скорочення допомоги коштуватиме українських життів і буде «грати на руку Путіну».

Переговори в глухому куті

Видання зазначає, що прогрес у переговорах щодо припинення вогню залишається «крижаним». Київ ще у березні погодився на запропоноване США 30-денне припинення вогню, але Москва його відхилила. Обидві сторони звинувачують одна одну у затягуванні переговорів та неготовності до компромісів.

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Попри обмін військовополоненими на початку червня, до угоди про припинення вогню не було зроблено жодних кроків. На думку експрем’єра України Арсенія Яценюка, ймовірність укладення угоди про припинення вогню у 2025 році становить лише близько 10%.

Нагадаємо, Трамп відверто розповів про свою розмову з Путіним та визнав, що «нічого не вийшло». Президент США зізнався, що під час їхньої розмови 4 червня Путін «говорив про те, чого він хоче, і говорив про те, чого він не хоче».