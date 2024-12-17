Путін не стомлюється заявляти по "нелегітимну" владу в Україні: яка мета"фюрера"

Президент-диктатор РФ Володимир Путін вкотре заявляє про "нелегітимність влади" в Україні. Мовляв, її зміна є передумовою для переговорів із Росією.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Напередодні, кремлівський фюрер озвучив неправдиву тезу, що Конституція України буцімто дозволяє тільки продовження повноважень Верховної Ради, але не президента, навіть в умовах воєнного стану. За словами диктатора, нібито Україна "порушує конституційні норми", продовжуючи повноваження Зеленського.

"Насправді, українське законодавство чітко регулює виборчий процес під час воєнного стану, який запроваджено від лютого 2022 року. У таких умовах проведення президентських, парламентських чи місцевих виборів неможливе", - наголошують в ISW.

Відповідно, рішення про призупинення виборів у 2024 році є законним і відповідає нормам Конституції, пояснюють американські аналітики.

В ISW переконані, що Кремль активно використовує спотворення українських законів для делегітимізації української влади.

"Путін відновив цю ідеологему, що не звучала з літа 2024 року, щоб наголосити на необхідності зміни влади в Києві як умови для будь-яких переговорів із Росією. Кремль не зацікавлений у чесних перемовинах і прагне максимальних поступок від України, зокрема шляхом усунення легітимного уряду, вважають аналітики", - пояснюють в ISW.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні не буде виборів до кінця війни. "Закон не дозволяє проводити вибори в воєнний час", - заявив український лідер.

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