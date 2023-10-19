Путін не стомлюється заявляти про переговори з Україною: в ОП пояснили маніпуляції

Президент-диктатор Російської Федерації Володимир Путін не пропонує Україні мирні переговори, а говорить лише про капітуляцію Києва.

Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Freedom.

"Я не знаю чому у нас все ще продовжують називати будь-які пропозиції Путіна переговорами. Ні, це ніколи не було переговорами і ніколи він не буде пропонувати Україні переговори. Він або програє війну - це найбільш оптимальний варіант виходу з цієї ситуації для світу, а не тільки для України", - наголосив представник ОП.

За його словами, угода про тимчасове призупинення вогню також в інтересах Путіна, щоб підготуватися до подальших етапів війни. Подоляк наголошує, що очільник Кремля використовує заяви про нібито переговори "в момент, коли йдуть якісь загострення десь". Наразі, додає він, це ситуація на Близькому Сході.

"Йому (Путіну - Ред.) здається, що Україна слабшає з точки зору зовнішніх політичних позицій. Він вважає, що тут можна піддати і, напевно, хтось із російської лобістської мережі підтримає його висловлювання і відповідно будуть більше тиснути на Україну для визнання тимчасово окупованих територій російськими. А ви прекрасно розумієте, що залишити Росію в частині України – це буде наступна фаза війни – фаза накопичення ресурсів і внутрішнього розшарування України, внутрішні терористичні атаки тощо", - зауважує Михайло Подоляк.

Як повідомлялося, під час брифінгу в Пекіні 18 жовтня Володимир Путін заявив, що Україна начебто хоче переговорів про мир та домовленостей із країною-агресоркою. Диктатор цинічно заявив про необхідність скасувати указ президента України Володимира Зеленського про заборону переговорів із Москвою.

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