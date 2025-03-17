Путін не відмовиться від своїх планів щодо України: в ISW назвали міста, яким загрожує небезпека

Навіть у разі припинення вогню в Україні диктатор Російської Федерації Володимир Путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій щодо України. Відновлення російського наступу "майже миттєво загрожуватиме і Харкову, і Запоріжжю, і ключовим містам донецького "поясу фортець".

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Заява Волтца про територіальні поступки

Американські фахівці наводять заяву радника президента США з національної безпеки Майка Волтца про те, що Україна отримає невизначені гарантії безпеки в обмін на невизначені територіальні поступки. З його слів, Вашингтон розглядає "реальність ситуації на місцях" у дипломатичних переговорах, обговорюючи припинення війни в Україні.

"Неясно, що саме Волтц мав на увазі під "реальністю ситуації на місцях". Російські офіційні особи часто використовували наратив про те, що будь-які переговори повинні враховувати "реалії на місцях", посилаючись на нинішню лінію фронту в Україні та свої заяви про неминучість подальших перемог Росії на полі бою", - йдеться у звіті ISW.

Фахівці Інституту вважають: визнання Волтцом того, що Україна отримає невизначені гарантії безпеки, є ключовим аспектом досягнення заявленої мети президента США Дональда Трампа щодо забезпечення тривалого миру в Україні, але припинення бойових дій на незахищених лініях обмежило б ефективність гарантій безпеки.

Що з нинішньою лінією фронту

Нинішня лінія фронту не забезпечує стратегічної глибини, необхідної Україні для надійного захисту від поновлення російської агресії, вважають аналітики.

"Російські війська перебувають на протилежному березі Дніпра від Херсона, приблизно за 25 кілометрів від Запоріжжя і за 30 кілометрів від Харкова.Війська РФ на Дніпрі могли б використати перемир'я для підготовки до надзвичайно складного завдання безперешкодного форсування річки, що значно підвищило б ймовірність успіху в цій операції", - зауважують американські фахівці.

Зазначається, що зупинка добре підготовленого великого механізованого наступу на морозі – надзвичайно рідкісне явище на війні, а це означає, що відновлення російського наступу, швидше за все, майже миттєво загрожуватиме і Харкову, і Запоріжжю, і ключовим містам донецького "поясу фортець".

Агресорка Росія будує велику автомагістраль і залізницю, спрямовану на з’єднання великих міст в окупованій Україні та Росії, що зміцнить контроль РФ над окупованою Україною та здатність Росії транспортувати та постачати російські сили, які діють в Україні, у разі майбутнього російського наступу на півдні України.

Залучення західних сил та допомога Україні

"США та Європі, ймовірно, доведеться надавати військову допомогу Україні швидше, у набагато більших обсягах і з більшою ціною, чим ближче кінцеві лінії припинення вогню до нинішньої лінії фронту. Україні, ймовірно, знадобиться ще більша армія з більшими можливостями, щоб відігравати свою вирішальну роль у стримуванні та, якщо необхідно, поразці майбутньої агресії вздовж нинішньої лінії фронту (як всередині України, так і вздовж міжнародного кордону з Росією) протяжністю понад 2100 кілометрів", - наголошують в ISW.

Дотримання режиму припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту також вимагатиме залучення великої кількості західних сил. Допомога Україні у відновленні стратегічно важливих територій, як висловився Трамп, могла б значно зменшити вартість і складність забезпечення майбутнього миру.

РФ зберігає свої територіальні претензії

Припинення вогню на більш захищених позиціях також поставило б російські війська у більш невигідне становище для відновлення наступальних операцій, що зробило б майбутню російську агресію менш імовірною. Втім, російські офіційні особи зберігають свої максималістські територіальні претензії щодо всієї окупованої та значної частини неокупованої України.

Високопосадовці Кремля, зокрема і "фюрер" Путін, послідовно вимагають від України віддати всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, включно з тими районами, які ще не окуповані російськими військами, і підтвердили ці вимоги протягом останніх тижнів.

"Постійні заяви Кремля з вимогою до України поступитися неокупованими українськими територіями свідчать про те, що Кремль і Путін залишаються відданими цим територіальним цілям, незважаючи на переговори, що тривають", - йдеться у звіті.

Крім того, Путін неодноразово закликав Україну назавжди відмовитися від цілей вступу до НАТО або будь-якого блоку безпеки і відхилити майбутні пропозиції іноземної військової допомоги, а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно заявив, що Росія відкине майбутнє розгортання будь-яких європейських миротворців в Україні і розглядатиме будь-яке таке розгортання як "пряме, офіційне, неприховане втручання країн НАТО" у війну.

Зважаючи на вимоги Кремля, зазначають у ISW, малоймовірно, що Путін відмовиться від своїх амбіцій щодо України навіть після припинення вогню.