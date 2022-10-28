Путін не відмовився від мети знищити Україну як державу - ISW

Президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати ідею українського суверенітету, що унеможливлює початок серйозних переговорів щодо припинення війни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Експерти організації проаналізували виступ російського диктатора у дискусійному клубі «Валдай» 27 жовтня та прийшли до висновку, що Путін все ще має на меті знищити українську державу та стерти поняття українського народу. Зокрема про це свідчать його постійні наративи про те, що Україна та Росія є єдиним народом, розділеним на різні держави через історичні обставини.

"Ці заяви, разом із багатьма діями Росії, мають викликати серйозні роздуми над питанням, що війна Росії проти України є геноцидом, оскільки геноцид юридично визначається як дії, вчинені з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу", - йдеться у повідомленні ISW.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що війна проти України "була неминучою", але сталася не "з вини Москви".

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