Путін не відступає і диктує свої умови: чому заяви "фюрера" не залишають шансів на закінчення війни

Володимир Путін. / © Associated Press

Російський президент-диктатор Володимир Путін використав свою щорічну «Пряму лінію», щоб підтвердити відданість досягненню всіх своїх військових цілей в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), який проаналізували заявив «фюрера».

Максималістські заяви Путіна

Серед іншого Путін заявив, що Москва нібито «готова та бажає припинити війну», але на основі принципів, які він виклав під час свого виступу в МЗС у червні 2024-го. Тоді у промові він виклав свої умови для угоди про припинення вогню, після чого можуть бути переговори: повне виведення ЗСУ з усіх Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей та відмова Києва від своїх прагнень до членства в НАТО.

Окрім того, диктатор заявив, що «фундаментальна» позиція Росії передбачає нейтральний статус України, демілітаризацію та денацифікацію.

В ISW зауважують, що 19 грудня диктатор РФ повторив багато вимог від червня 2024. Вони прямо суперечать запропонованому США 28-пунктовому мирному плану та його наступним версіям. Наприклад, початковий американський документ закликав до заморожування війни вздовж нинішніх ліній фронту в Запорізькій та Херсонській областях, а також до визнання Штатами Луганської та Донецької областей і Криму російською територією де-факто, а не де-юре.

Заяви Путіна продовжують чітко свідчити про те, що він не буде задоволений мирною угодою, подібною до тих, що базуються на 28-пунктовій пропозиції, яка зараз обговорюється. Однак, кремлівський господар може піти лише на тимчасові компроміси.

«Його непохитна відданість своїм початковим максималістським воєнним цілям показує, що він не буде задоволений такою угодою і продовжуватиме досягати своїх цілей у повному обсязі навіть після підписання угоди. Будь-яка мирна угода повинна забезпечити сильну Україну з надійними гарантіями безпеки, щоб встановити тривалий та сталий мир, запобігти відновленню агресії РФ. Однак Кремль неодноразово публічно та прямо відкидав такі гарантії безпеки», — йдеться у звіті американського Інституту.

Заяви Путіна про «перемоги» на фронті

В ISW акцентують на тому, що Володимир Путін зробив ще більш перебільшені заяви про перемоги свого війська на полі бою, ніж його високопоставлені військові чиновники робили останніми днями.

Ці заяви є частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб представити захоплення невеликих населених пунктів, що вимагало місяців важких боїв та значних втрат, як доказ очевидної легкості, з якою російські війська окупують значно більші населені пункти в Донецькій області.

«ISW продовжує оцінювати, що російським військам знадобиться два або більше років, щоб захопити решту Донецької області за значних коштів за нинішніх темпів просування та втрат», — наголошують аналітики.

Крім того, Путін спробував приховати нещодавні поразки окупантів в Куп’янську, подвоївши хибний наратив про те, що успіхи РФ в цьому місті Харківської області демонструють неминучість перемоги Росії на полі бою. Однак ISW спостерігає дедалі більше доказів того, що ЗСУ звільнили значну частину Куп’янська.

«Фюрер» стверджував, що ці невдалі зусилля повинні «заохотити» Київ до мирного завершення війни, оскільки в України «практично» не залишилося сил для участі в зусиллях у Куп’янську. Заяви Путіна є останніми в постійних зусиллях Кремля щодо когнітивної війни, метою яких є зобразити українську оборону як таку, що опинилася на межі краху, а перемогу Росії — як неминучу», — зауважують в ISW.

Ці зусилля Кремля, вважають в Інституті, мають на меті підштовхнути Україну та Захід до капітуляції перед вимогами Москви зараз через страх подальших російських наступальних операцій.

Нагадаємо, 19 грудня в РФ відбулася традиційна щорічна «Пряма лінія з Володимиром Путіним». Під час цієї конференції «фюрер» Кремля чимало наговорив про Україну. Зокрема, диктатор не оминув теми виборів України та традиційних заяв про начебто нелегітимність влади у Києві.

Також Путін зробив низку цинічних заяву про війну в Україні. З його слів, нібито Росія готова і навіть «хоче» завершити війну «миром». Він цинічно сказав, мовляв, жодних нових «спецоперацій» не буде, якщо до Росії ставитимуться з повагою і не будуть «дурити».

Окрім того, диктатор-президент Росії висловив впевненість у силах своєї армії на фронті — особливо на Донбасі. Зокрема, заявив, що його окупанти «візьмуть і Костянтинівку». З його слів, у зоні так званої «сво» в Україні перебуває 700 тис. військових.