Путін не відступає: у Кремлі хочуть воювати, доки не досягнуть всіх своїх цілей - деталі

Високопосадовці та рупори Кремля підтверджують зобов’язання агресорки Росії щодо її воєнних цілей. Що більше — у Москві відкинули гарантії безпеки для України, які підтримує Захід. Ймовірно, таким чином вони встановлюють інформаційні умови для відхилення будь-якої мирної угоди, що не поступається вимогам РФ.

Про це йдеться в останньому аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова повторила характеристику Кремлем щодо розгортання західних військ в Україні — як «категорично неприйнятного», а тому пригрозила, що Російська Федерація буде розглядати такі війська як законні військові цілі. Мовляв, вони загрожуватимуть їхній безпеці. Вона також заявила, що вирішення війни неможливе, якщо воно не буде спрямоване на усунення так званих «корінних причин», які Москва прагне вирішити «військовими чи політичними засобами».

«Кремлівські чиновники використовують „корінні причини“ як скорочення для позначення вимог Росії щодо повернення НАТО до кордонів 1997 року, знищення українських військових та заміни нинішнього демократично обраного уряду України проросійським режимом», — йдеться у звіті.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков вкотре повторив, що Росія продовжуватиме свою війну, доки український уряд «не ухвалить відповідних рішень». Ймовірно, наголошують в ISW, це означає, що Київ має капітулювати «перед російськими абсолютистськими вимогами».

Пов’язаний з Кремлем ексдепутат Верховної Ради Віктор Медведчук, близький союзник «фюрера», якого Путін спочатку хотів призначити на посаду президента Володимира Зеленського після повномасштабного вторгнення 2022-го, заявив, що заяви про розгортання західних військ в Україні роблять переговори «глухим кутом», оскільки РФ «ніколи не дозволить» цього.

Окрім того, депутати Державної думи Росії, які часто виступають рупорами риторичних ліній Кремля, також повторили явну відмову Кремля від післявоєнних гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, вчора, 4 лютого, перший день переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі завершився. Секретар РНБО Рустем Умєров був серед тих, хто представляв українську делегацію, заявив, що РФ була представлена на високому військовому рівні.

Перед початком переговорів речник диктатора Росії Дмитро Пєсков зухвало заявив, що РФ далі продовжує війну. Мовляв, так зване «сво» триватиме, «поки відповідні рішення не будуть ухвалені Києвом».