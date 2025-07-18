Путін не відступить: чого очікувати від Кремля після ультиматуму Трампа

Володимир Путін не відмовиться від своїх цілей в Україні

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Попри ультиматум від президента США Дональда Трампа Володимир Путін не має наміру відмовлятися від своїх цілей в Україні та припиняти війну. Навіть у найгіршому для себе разі він вдасться до примусової мобілізації, але продовжить воювати.

Таку думку висловлюють професор історії Майкл Кімммідж та запрошена наукова співробітниця Марія Ліпман у статті для Foreign Affairs.

Путінський «спокій» і небажання відступати

За 25 років правління Путін створив у Росії «зловісний спокій»: відсутня будь-яка серйозна опозиція та публічна критика влади. Населення може займатися своїми справами, не демонструючи повної лояльності, а репресії торкаються лише тих, хто публічно кидає виклик Кремлю.

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«Життя у Росії тепер може бути заспокійливо передбачуваним, навіть якщо іноді вимагає адаптації», — зазначають аналітики.

Повномасштабне вторгнення до України планувалося як «маленька переможна війна», яка мала зміцнити вплив Росії. Однак понад три роки кривавої війни лише послаблюють РФ. Проте Кімммідж і Ліпман не вірять, що проблеми на фронті, тиск Трампа чи економічні труднощі змусять Путіна визнати поразку та укласти мир.

«Якщо Путіна підштовхнути, він, ймовірно, пожертвує рівновагою в Росії заради масової мобілізації та жорстких примусових заходів… В Україні Путін ризикне всім», — пишуть вони.

Ситуація для України та інструменти Путіна

Водночас ситуація для України не видається катастрофічною. Автори статті підкреслюють, що захоплені Росією території не є стратегічно критичними для виживання української держави, а великі міста залишаються поза досяжністю російської армії. Навіть якщо Трамп не виконає свій ультиматум, Україна продовжує отримувати підтримку Європи, яка збільшується.

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У самій Росії тим часом починається справжня економічна криза, що визнають навіть у Кремлі.

«Перед обличчям цих проблем, які посилюються, Путін не відступає… Росія не контролює Україну, і будь-яке врегулювання, яке залишає Україну поза контролем Росії, буде рівносильним поразці. Станом на зараз війна, яку Путін розв’язав, щоб зупинити поворот Києва на Захід, лише підштовхнула його туди. Це залишається результатом, який Путін ніколи не прийме», — підсумовують Кімммідж і Ліпман.

Аналітики переконані, що у Путіна ще є інструменти для продовження війни, зокрема «жорстока» мобілізація з суворими покараннями. Це зруйнує міф про «стабільність», але знищити Україну для нього однаково важливіше.

Нагадаємо, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв погрозами відреагував на погодження послами Євросоюзу 18-го пакету санкцій проти Москви. Він пообіцяв ще сильніші удари по об’єктах України. Медведєв взявся стверджувати, що новий пакет європейських санкцій проти Росії начебто не здатен змінити її позицію.

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