Путін не виграє: Клімкін – про зміну позиції незахідного світу щодо війни в Україні

Уся міжнародна спільнота, а не лише Захід, не підтримують війну в Україну і розуміють, що Путін програє.

Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "Радіо НВ".

Також читайте Путін плануватиме атаку з Білорусі: ексміністр назвав пріоритетний для Росії напрямок

"Незахідний світ теж не хоче війни в Україні. Там нас не обов'язково всі підтримують, але розуміють, що сьогоднішній бардак на енергетичних і продовольчтих ринках викликаний російською агресією проти України. Вони прекрасно розуміють, що Путін, який прагне знищити Україну, не виграє. Всі зрозуміли, що ніякої конвенційної перемоги не буде. І навіть люди, які намагалися вигороджувати Путіна, скажімо в Африці, зараз дивляться на обстріли і розуміють, що це злочини проти людяності", — каже дипломат.

Клімкін зауважив, що ставлення до Путіна у світі фундаментально змінюється, але сам диктатор не зміниться. Його можна тільки перемогти. Дипломат не виключає перемовини з РФ. Але мова може йти лише про тимчасові речі, наприклад – перемир'я.

"Ми не знаємо, якою буде майбутня Росія. Американці вважають, що з Путіним домовлятися можливо. Але я вважаю, що ця домовленість ніколи не матиме форму якоїсь мирної угоди. Вона може бути про припинення вогню, перемир'я – тимчасові речі. З Путіним домовитися про мир неможливо. Це не значить, що з цим режимом неможливо говорити. Але говорити тільки з сильної позиції і разом із Заходом. Злочини проти людяності ще повернуться до Путіна бумерангом", — підсумував Клімкін.

Раніше Павло Клімкін пояснив, що означатиме застосування 5 статті НАТО та чи можливий цей варіант зараз.

Читайте також: