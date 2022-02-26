"Путін не врахував усіх факторів": санкції Заходу проти РФ є найболіснішими за всю історію

"Путін не врахував усіх факторів": санкції Заходу проти РФ є найболіснішими за всю історію

"Москва зараз є вигнанцем на міжнародній арені, Путін є вигнанцем для світу", - переконаний Держдеп

Сполучені Штати Америки разом з іншими країнами запровадили найболісніший пакет санкцій проти Росії та готові посилити їх, якщо Москва не продемонструє ознак деескалації та припинення насильства.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

"Разом із нашими союзниками й партнерами ми запровадили найболючіший, найбільш винятковий та спустошливий пакет санкцій, які коли-небудь бачив світ. Ми маємо додаткові заходи, які готові застосувати, якщо не побачимо деескалації, якщо не побачимо припинення насильства – знову ж – разом з нашими союзниками й партнерами", - зауважив Прайс.

Він назвав дії Росії непотрібною, неспровокованою, брудною кампанією проти України, що фундаментально змінило відносини, які мала Москва не тільки зі Сполученими Штатами, але з країнами по всьому світу. Сьогодні, за його словами, сприйняття відносин між США і Росією є зовсім іншим, ніж кілька тижнів або навіть кілька днів тому

"Путін не врахував усіх факторів. Він не врахував сміливість і рішучість народу України", - зауважив Прайс.

Представник Держдепу також наголосив: "Москва зараз є вигнанцем на міжнародній арені, Путін є вигнанцем для світу, його економіка страждатиме, його фінансова система зазнає наслідків".

Водночас він зазначив, що Сполучені Штати й інші країни Заходу мають свої інтереси національної безпеки, які полягають в обстоюванні цивілізованих цінностей та готові розпочати дипломатичне врегулювання з РФ за умови негайного припинення агресії та виведення військ з України.

Однак, за його словами, США так і не побачили жодної ознаки, що Путін готовий піти на деескалацію, що він хоче створити умови, в яких дипломатія матиме успіх.