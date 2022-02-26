"Путін не врахував усіх факторів": санкції Заходу проти РФ є найболіснішими за всю історію

"Москва зараз є вигнанцем на міжнародній арені, Путін є вигнанцем для світу", - переконаний Держдеп
Сполучені Штати Америки разом з іншими країнами запровадили найболісніший пакет санкцій проти Росії та готові посилити їх, якщо Москва не продемонструє ознак деескалації та припинення насильства.
Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.
"Разом із нашими союзниками й партнерами ми запровадили найболючіший, найбільш винятковий та спустошливий пакет санкцій, які коли-небудь бачив світ. Ми маємо додаткові заходи, які готові застосувати, якщо не побачимо деескалації, якщо не побачимо припинення насильства – знову ж – разом з нашими союзниками й партнерами", - зауважив Прайс.
Він назвав дії Росії непотрібною, неспровокованою, брудною кампанією проти України, що фундаментально змінило відносини, які мала Москва не тільки зі Сполученими Штатами, але з країнами по всьому світу. Сьогодні, за його словами, сприйняття відносин між США і Росією є зовсім іншим, ніж кілька тижнів або навіть кілька днів тому
"Путін не врахував усіх факторів. Він не врахував сміливість і рішучість народу України", - зауважив Прайс.
Представник Держдепу також наголосив: "Москва зараз є вигнанцем на міжнародній арені, Путін є вигнанцем для світу, його економіка страждатиме, його фінансова система зазнає наслідків".
Водночас він зазначив, що Сполучені Штати й інші країни Заходу мають свої інтереси національної безпеки, які полягають в обстоюванні цивілізованих цінностей та готові розпочати дипломатичне врегулювання з РФ за умови негайного припинення агресії та виведення військ з України.
Однак, за його словами, США так і не побачили жодної ознаки, що Путін готовий піти на деескалацію, що він хоче створити умови, в яких дипломатія матиме успіх.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.