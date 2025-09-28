- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 438
- Час на прочитання
- 3 хв
"Путін не втримається": чи перейде РФ до сухопутної агресії проти ЄС
Чалий назвав можливий сценарій, як Путін може використати Литву для початку війни в Європі
Російські дрони над європейськими країнами — лише перший крок. Не виключено, що Путін може перейти до наступного етапу і зайде до цих країн «російським чоботом».
Таку думку висловив голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний і повноважний посол України Валерій Чалий, передає «Еспресо».
Дипломат вважає, що провокації Росії у країнах Європи — це не гібридна війна. Адже дрони і літаки — це безпосередня зброя.
«Це ніяка не… гібридна вона тільки в тому розумінні, що інформаційні заходи психологічні, інформаційно-психологічні операції поєднуються з реальними операціями. Що таке дрони — це та сама зброя, це ж не гібрид, це конкретна війна. Тобто це літальний апарат, який перевесік ваш кордон, заряджений. Буде це, але я припускаю, через те, що люди, реагують… Так в світі поведено, і поки що наші європейські сусіди показують, що вони від цієї парадигми не відійшли, попри те, що прописані протоколи: „Треба збивати“. Вони не збивають. Уявіть собі, якби у них заїхало так не три МіГа, просто зачепили, глибоко зайшли досить спеціально. До речі, три МіГа російських в Естонію, це щоб точно вже знали, що не випадково. Ну я так жартую, аби підкреслити випадковість зальоту трьом літаками, як правило, там може один бути», — пояснив експерт.
Чалий вважає, що Європа продовжить сприймати ці російські провокації як гібридну, а не відкриту агресію, аж поки РФ не наважиться на сухопутну операцію. На його думку, наступні кроки проти країн Європи будуть з боку Росії гібридними.
«Не може Путін себе стримить. Він зайде отим чоботом російським, як він казав: „Там, гдє ступіл сапог російського солдата, там наша земля“. Точно продублював нацистський плакат часів нацизму, точно так, „де чобіт німця…“ І він має цей чобіт поставитись. Він, от, повірте мені, він не втримається від цього. Як тільки дозволять якісь обставини, він це зробить», — зазначає аналітик.
Чалий припусає, що росіяни можуть самі призвести до провокації про себе, аби подати це, як причину до війни.
«Я зараз дивлюсь дуже уважно не за Сувалками (Сувалкський коридор — Ред.), а за транзитом вантажів з Росії в Калінінград. У них є угода підписана, що ці вантажі мають проходити в тому числі через Литву. Але була ситуація коли затримували на деякий час, тому що вони запускали підсанкційні вантажі. І тоді була дуже непроста ситуація, коли розрулювали Москва-Брюссель. Дуже легко це зробити, спеціально поставити туди несанкційний вантаж, потім, якщо литовці його блокують, заявити, що таким чином блокується Калінінградська область і мешканці і з гуманітарних потреб треба відновити цей коридор», — підсумував Валерій Чалий.
Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі.
Крім того, днями, рейси у Вільнюському аеропорту Литви було призупинено через можливий дрон.
Увечері 22 вересня і протягом ночі 23 вересня аеропорт данського Копенгагена призупинив роботу через рух невідомих дронів.