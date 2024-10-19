Путін не зацікавлений у чесних переговорах на будь-яких умовах, крім російських - ISW

Президент РФ Володимир Путін не зацікавлений у змістовних мирних переговорах з Україною.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Путін зустрівся з керівниками провідних ЗМІ країн-членів БРІКС у Москві 18 жовтня і заявив, що Росія готова до переговорів з Україною. Але пізніше заперечив, сказавши, що Росія "готова продовжувати цю боротьбу" і що "перемога буде за нами", - йдеться у повідомленні.

Аналітики наголошують, що заяви Путіна від 18 жовтня є останніми в серії суперечливих заяв російського диктатора та інших високопосадовців Кремля, які намагаються зобразити Росію як таку, що готова до переговорів, водночас даючи зрозуміти, що Кремль не бажає приймати умови, які не означають капітуляції та знищення України.

За словами аналітиків, Путін використав зустріч для просування альтернативних мирних планів Бразилії та Китаю, ключові принципи яких вигідні Росії.

"ISW продовжує вважати, що Кремль не зацікавлений у добросовісних мирних переговорах з Україною, і що Кремль використовує концепцію "мирних планів" або "переговорів" лише для того, щоб спонукати Захід чинити тиск на Україну і змусити її до превентивних поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України", – зазначають аналітики.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про пункти плану перемоги України. Президент зауважив, що чотири пункти плану - основні, але ще є один, "який нам потрібний після війни".

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