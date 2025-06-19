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Путін не захотів обговорювати можливість убивства Ізраїлем верховного лідера Ірану
Путін заявив, що не хоче обговорювати можливе вбивство лідера Ірану та відкинув ідею про постачання нової зброї Тегерану.
Російський диктатор Володимир Путін наголосив, що не хоче навіть обговорювати можливість убивства Ізраїлем верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Так він відповів на запитання, яке пролунало на зустрічі з керівниками міжнародних інформаційних агентств у Санкт-Петербурзі.
"Я сподіваюся, що це буде найправильнішою відповіддю на ваше запитання: я навіть обговорювати таку можливість не бажаю, не хочу", — сказав Путін.
На запитання про те, чи Москва надасть нові види зброї Ірану, російський диктатор нагадав, що колись РФ пропонувала іранським друзям попрацювати в галузі системи ППО. "Великого інтересу тоді партнери не виявили і все", — зауважив він.
Путін також заявив, що у договорі про стратегічне партнерство з Іраном немає статей, пов'язаних з оборонною сферою.
"Нас іранські друзі про це не просять, тож фактично і нічого обговорювати", - резюмував він.
Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю 13 червня розпочала операцію ”Висхідний лев”, завдаючи ударів по об’єктах, пов’язаних з ядерною програмою та військових об’єктах Ірану.
15 червня ізраїльські військові звернулися із попередженням для іранських цивільних осіб з пропозицією покинути райони навколо збройових заводів, щоб зберегти собі життя.
18 червня під час чергового удару по Ірану було знищено штаб-квартиру внутрішньої безпеки іранського режиму.