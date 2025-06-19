Путін не захотів обговорювати можливість убивства Ізраїлем верховного лідера Ірану

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін наголосив, що не хоче навіть обговорювати можливість убивства Ізраїлем верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Так він відповів на запитання, яке пролунало на зустрічі з керівниками міжнародних інформаційних агентств у Санкт-Петербурзі.

"Я сподіваюся, що це буде найправильнішою відповіддю на ваше запитання: я навіть обговорювати таку можливість не бажаю, не хочу", — сказав Путін.

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На запитання про те, чи Москва надасть нові види зброї Ірану, російський диктатор нагадав, що колись РФ пропонувала іранським друзям попрацювати в галузі системи ППО. "Великого інтересу тоді партнери не виявили і все", — зауважив він.

Путін також заявив, що у договорі про стратегічне партнерство з Іраном немає статей, пов'язаних з оборонною сферою.

"Нас іранські друзі про це не просять, тож фактично і нічого обговорювати", - резюмував він.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю 13 червня розпочала операцію ”Висхідний лев”, завдаючи ударів по об’єктах, пов’язаних з ядерною програмою та військових об’єктах Ірану.

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15 червня ізраїльські військові звернулися із попередженням для іранських цивільних осіб з пропозицією покинути райони навколо збройових заводів, щоб зберегти собі життя.

18 червня під час чергового удару по Ірану було знищено штаб-квартиру внутрішньої безпеки іранського режиму.