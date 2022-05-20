Путін не залежить він думки суспільства щодо війни і його відсторонення чекати не варто – розвідка США

Путін не залежить він думки суспільства щодо війни і його відсторонення чекати не варто – розвідка США

Співробітники розвідки США скептично ставляться до того, що будь-яка зміна російської громадської думки проти війни Кремля в Україні, навіть драматична, вплине на переконання президента РФ Володимира Путіна припинити конфлікт.

Американські чиновники також сумніваються, що війна, яка, на думку багатьох стратегів, стала катастрофою для російських військових, імовірно, призведе до відсторонення Путіна від влади, принаймні в короткостроковій перспективі.

Про це пише CNN з посиланням на багато джерел, знайомими з останніми даними розвідки.

Ця оцінка відображає ступінь, до якого, на думку чиновників, Путін зміцнив свій контроль над Росією протягом більш ніж 20 років перебування при владі.

Згідно з даними трьох джерел, знайомих з американською та західною розвідкою, Путін тісно бере участь у повсякденному управлінні конфліктом. Так, очільник Кремля безпосередньо бере участь в ухваленні рішень, які в більшості західних армій ухвалюють особи нижчого рангу, зокрема офіцери.

"Очевидно, що він сам ухвалює рішення. Здається, він не дуже покладається навіть на експертів в уряді чи кабінеті. Тож трохи важко уявити, що громадська думка так сильно впливає на нього", – сказав високопосадовець НАТО.

Нагадаємо, як пояснив військовий експерт Олег Жданов, особисте втручання Путіна в управління війною Росії підтверджує його "комплекс Наполеона" і грає на руку ЗСУ, яким протистоїть значно чисельніший ворог.

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