"Путін не заслуговує на додатковий час": сенатор Конгресу США про санкції проти РФ

Санкції / © ТСН.ua

Реклама

Сенатор Конгресу США Річард Блюменталь вважає, що потрібно прискоритися із голосуванням законопроєкту про санкції проти РФ. Він стверджує, що президент РФ Володимир Путін «не заслуговує додаткового часу».

Про це співавтор законопроєкту розповів «Суспільному».

«Я погоджуюся, що Володимир Путін не заслуговує додаткового часу і нам треба прискоритися із голосуванням законопроєкту про санкції. Все що робить президент — в правильному напрямку, але я сильно адвокатую за те, щоб санкції були 500%, а не 100%», — сказав Блюменталь.

Реклама

Блюменталь відзначає, що у Сенаті налічується 85 прихильників законопроєкту, і за потреби можливо набрати 90 голосів. Тож ця мета, продовжив він, цілком досяжна і необхідна мета.

“Саме зараз час для дії, не тільки через виконавчий наказ президента, але й через законодавчу ініціативу, щоб показати єдність між президентом та Конгресом. Нам необхідно проголосувати за цей закон, щоб показати, що ми виконуємо наші зобов’язання Україні», — зауважив сенатор США.

Посадовець запевняє, що законопроєкт про санкції проти Росії допоможе зупинити війну, і Путін має це зрозуміти.

Нагадаємо, 50 американських законодавців на чолі з республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем представили двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії. Це станеться у випадку, якщо Кремль зірве мирні переговори щодо України. Республіканці проголосують за законопроєкт, щойно президент США Дональд Трамп схвалить цей закон

Реклама

Зокрема, документ передбачає запровадження первинних і вторинних санкцій проти Росії. Так, будуть введені 500% тарифи проти тих країн, які купують російські нафту та похідні продукти.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні досягти успіху та чинити тиск на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів», — наголосив лідер більшості в американському Сенаті Джон Тун.