Путін не застосує ядерну зброю проти України, але може – хімічну: адмірал США пояснив причини

Президент Росії Володимир Путін навряд чи піде на розв’язання ядерної війни, шанси на такий розвиток подій дуже малі. Проте диктатор може застосувати проти України хімічну зброю.

Водночас очільник Кремля продовжує лякати Захід і регулярно натякає на те, що може почати ядерну війну.

Про це американський адмірал Джеймс Ставрідіс написав у своїй колонці для Bloomberg.

Він зауважив, що США, як і Росія, однаково добре забезпечені ядерною зброєю. Ядерний потенціал є, звісно ж, і в НАТО.

"Іншими словами, по обидві сторони українського конфлікту є багато ядерної зброї. Але є три важливі фактори, які утримують Путіна від використання своєї зброї як у стратегічному, так і в тактичному плані", – зауваживадмірал.

За його словами, диктатор розуміє, що будь-яке застосування ядерної зброї призведе до величезних негативних наслідків у всьому світі. Путін усвідомлює, що з економічного та дипломатичноого поглядів йому необхідно зберегти відносини з Китаєм, аби продавати нафту і газ. Також президент РФ хоче продавати товари багатьом іншим країнам.

"Використання ядерної зброї позбавило б диктатора підтримки з боку багатьох країн, які намагаються дотримуватися вузького курсу між підтримуваними Заходом українцями і Росією", – пояснив Ставрідіс.

Адмірал США також зауважив, що від застосування ядерної зброї господаря Кремля стримує й те, що це рішення може занадто дорого йому коштувати.

"Путін знає, що тільки-но поріг буде перейдено навіть тактичною зброєю, західні ядерні держави прийдуть устан підвищеної готовності, і ймовірність прорахунку, що веде до великого стратегічного обміну (ядерними ударами – ред.), зростає. Путін любить своє життя і любить свою країну – він не був би в захваті від того, щоб ризикувати всім, навіть заради призу України", – пояснив Ставрідіс.

Ще одним фактором, який стримує російського президента від використання ядерної зброї є те, що він сам не хоче йти на ядерну війну. Путін сам розуміє, що ризики тактичного удару переважають вигоди. Якби він хотів, то вдарив би по Києву, Львову та Одесі вже давно.

"Зрештою, ймовірніше, що якщо Путін хоче зробити щось, що справді вселить жах в серця українців, він обере хімічну зброю, можливо, скерувавши її на одну з цих трьох міських цілей. Він продемонстрував у Сирії байдужість до застосування хімічної зброї своїм союзником, президентом Башаром Асадом", – нагадав адмірал.

Також читайте Спроба навіть подумати про використання ядерної зброї проти України призведе до зникнення РФ з лиця землі - Подоляк

Крім цього, очільнику Кремля буде простіше брехати про свою "непричетність" до використання хімзброї, аніжякби йому довелося виправдовуватися після ядерного удару.

"Занепокоєння щодо того, що Путін застосує зброю масового знищення, виправдане, але швидше за все, вона буде хімічною, а не ядерною. Можливо, холодна втіха, але, принаймні, ми залишимося на відстані витягнутої руки від важеля до апокаліпсису", – резюмував експерт.

Нагадаємо, посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер висловився щодо ризику застосування Росією ядерної зброї та заявив, що ядерну війну виграти неможливо.

Досягла у США цілей: Олена Зеленська розповіла про сюрприз від Байдена та виступ у Конгресі

Читайте також: