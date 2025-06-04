Путін не зацікавлений у переговорах: в ISW розкрили підступну тактику Кремля

Володимир Путін. / © Associated Press

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Влада РФ не зацікавлена в мирних переговорах та швидкому завершенні війни. Москва продовжує курс на ліквідацію суверенітету України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики вважають, що у Кремлі публічно визнали - Росія прагне "повного знищення" України. У звіті послалися на публікації заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, в яких чиновник заявив, що РФ потрібні переговори в Стамбулі для досягнення "швидкої перемоги та повного знищення" українського уряду, а не для "компромісного миру на чиїхось божевільних умовах".

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Медведєв зазначив, що їхній меморандум в Стамбулі відповідає цим завданням і пригрозив, що Москва "підірве все" та "ліквідує" будь-кого, хто виступає проти неї, реагуючи таким чином на удари СБУ безпілотниками великої дальності по країні 1 червня.

Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що путінський меморандум спрямований на "усунення першопричин" війни в Україні та що не слід очікувати "негайних рішень" зі Стамбула. З його слів, президент-диктатор Володимир Путін зацікавлений у майбутній тристоронній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і президентом Володимиром Зеленським.

Водночас, зазначив Пєсков, “фюрер” хоче провести таку зустріч, але лише після опрацювання та погодження всіх технічних деталей у рамках майбутнього припинення вогню або довгострокової мирної угоди.

В ISW зазначили, що раніше росЗМІ попередили російське населення не очікувати істотних результатів від українсько-російських переговорів. Однак аналітики зауважили, що офіційні особи РФ продовжують хибно демонструвати зацікавленість у переговорах зі щирими намірами перед представниками США і країн Заходу.

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Американські аналітики наголошують, що останнім часом посадовці Росії провели низку двосторонніх зустрічей зі США у межах зусиль Вашингтона з посередництва в припиненні війни в Україні. Однак під час переговорів, вони не продемонстрували готовності до компромісу стосовно жодної зі своїх вимог, необхідних для досягнення миру.

У звіті зазначається, що Стамбульський меморандум Росії відображає давні публічні вимоги Кремля щодо суттєвих територіальних і політичних поступок України. Втім, при цьому Москва не пропонує жодних поступок зі свого боку.

"В ISW надалі вважають, що Росія, як і раніше, продовжує домагатися виконання вимог, які фактично зводяться до повної капітуляції України, і буде продовжувати рух у цьому напрямку доти, доки Путін вірить, що може досягти воєнної перемоги", - заявили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, 2 червня відбувся другий раунд переговорів України і РФ у Стамбулі. Зокрема, під час зустрічі українська делегація офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких має бути повернуто.

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Відомо, що Київ отримав від російської «меморандум», і в команди буде тиждень на його вивчення. Після цього сторони скоординують наступні кроки. Україна переконана, що ключові питання «можуть бути вирішені лише на рівні лідерів».

Окрім того, Україна та РФ погодили новий раунд переговорів. Втім, на оголошення дати перемовин поки очікують, повідомили в Анкарі.

Дата публікації 12:45, 03.06.25 Кількість переглядів 33 Усе, що ви могли пропустити про переговори у Стамбулі: сталося те, чого не чекав ніхто!