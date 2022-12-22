Путін не збирається застосовувати ядерну зброю - ISW

Росія буде залякувати ядерною зброєю, але не збирається її використовувати

Російський диктатор Володимир Путін продовжує використовувати ядерні погрози у своїй риториці для заспокоєння населення своєї країни та залякування країн Заходу.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що заяви російського диктатора про ракети "Сармат" та боєголовку "Авангард" не вказують на підготовку їх застосування.

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"Кремль регулярно використовує ядерну риторику, щоб продемонструвати силу ультраправій російській спільноті, яка звинуватила міністерство оборони РФ у нездатності вжити достатньо агресивних кроків для підтримки війни в Україні та вимагати від Заходу скорочення "ескалаційного" надання допомоги Україні та продовження переговорів на російських умовах, натякаючи на можливість ядерної ескалації", - пояснили в ISW.

Також експерти проаналізували попередні висловлювання російського керівництва про ядерну зброю, щоб вплинути на Захід та своїх громадян, та прийшли до висновку, що у Кремлі не збираються застосовувати ядерну зброю.

Нагадаємо, раніше ексголова МЗС України Павло Клімкін заявив, що заяви диктатора Володимира Путіна про ядерну тріаду є стандартним "розмахуванням ядерною дубиною", адже ядерна зброя залишається останнім і єдиним козирем диктатора.

Крім того, раніше російський політичний аналітик Валерій Соловей вважає, що Путін морально та психологічно готовий застосувати ядерну зброю, але вже не впевнений, що такий наказ буде виконано.

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