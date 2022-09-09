Путін не збирається здаватися, він досі хоче знищити Україну - МЗС Австрії

Австрія готова підтримати мирні переговори для припинення війни в Україні, якщо Путін піде на поступки.

Однак наразі Відень не бачить того, щоб російський диктатор Володимир Путін відмовився від своїх загарбницьких намірів щодо України.

Про це очільник МЗС Австрії Александер Шалленберг сказав в інтерв'ю Wiener Zeitung.

"Звісно, якщо дипломатія стане домінуючою силою, ми були б готові прийняти переговорників. Але ми дуже далекі від цього. Навіть після виступу Путіна у Владивостоці можна побачити, що у нього ні найменшого бажання здатися. Зовсім навпаки. Ціль Росії, схоже, все ще полягає в тому, щоб знищити Україну", - заявив Шалленберг.

Нагадаємо, редактор розділу безпеки The Telegraph Кон Колін заявив, що повна поразка президента Володимира Путіна вже видніється на горизонті.

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