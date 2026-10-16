Путін не збирається поступатися: Кремль відкинув усі компроміси щодо миру і озвучив свою позицію

Володимир / © Getty Images

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Високопосадовці Кремля продовжують наголошувати, що енергетичного перемир’я не було і немає. Таким чином Москва невпинно відкидає будь-які змістовні пропозиції щодо припинення вогню.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у відповідь на запитання журналіста про готовність Росії до поступок задля мирних переговорів заявив, що «перемир’я не буде».

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Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков зухвало стверджував, мовляв, Україна не дотримувалася мораторію на удари по російських енергетичних об’єктах. Він безпідставно звинуватив президента Володимира Зеленського в нібито небажанні брати участь у мирних переговорах.

В ISW наголошують, що не вперше Росія намагається представити Київ стороною, яка перешкоджає ширшим мирним зусиллям США. Водночас аналітики акцентують, що брехливі заяви з Москви лунають на тлі численних повідомлень про те, що окупанти продовжували атакувати енергетичну інфраструктуру України, тоді як ЗСУ утримувалися від ударів по енергетичних об’єктах РФ протягом 11-14 жовтня.

«Високопосадовці Кремля, зокрема диктатор-президент Росії Володимир Путін, не запропонували жодних поступок у межах мирних переговорів і відкинули численні компромісні пропозиції, висунуті США та Україною. Це свідчить про небажання Кремля йти на компроміс, якщо запропоновані умови не передбачають виконання максималістських вимог Росії — повної капітуляції України», — підсумували в Інституті.

Мирні переговори — останні новини

У Кремлі вже не вперше висувають умови для миру і звинувачують Київ у нібито небажанні закінчувати війну. У Москві зухвало заговорили про «національні інтереси» Російської Федерації. Мовляв, тому самі будуть вирішувати, коли повертатися до тристороннього формату.

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Зауважимо, що слідом за РФ американський президент Дональд Трамп заявив, мовляв, Володимир Зеленський нібито не зацікавлений у домовленостях щодо завершення війни. Натомість він кинув улесливі заяви на адресу російського «фюрера».

Тим часом джерела видання «РБК.Україна» в ОП повідомили, що капітуляції України через Трампа не буде — це все чутки. Зауважимо, у західні пресі з’явилися повідомлення про нібито можливу відмову Києва від опору в разі переходу Вашингтона на бік РФ.

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