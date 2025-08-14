Диктатор Путін / © Getty Images

Російський диктатор Путін не прагне завершення війни та використовує переговори, щоб затягнути час, уникнути санкцій і розколоти єдність між Європою та США.

Про це в етері «АпострофTV» заявив науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікенсон.

За його словами, очільник Кремля не має наміру завершувати війну.

«Путін не хоче закінчити війну. Це зрозуміло всім. Йому потрібно відтягувати час, щоб уникнути санкцій. І йому потрібно відділити Америку від Європи», — пояснив він.

Експерт вважає, що Кремль не погодиться на перемир’я, якщо після нього залишиться незалежна Україна, яка зможе продовжувати курс на євроінтеграцію.

«Це для Росії потенційний смертельний удар, який не допустимий для Путіна», — підкреслив Дікенсон.

Він також зазначив, що президент США Дональд Трамп схильний змінювати свою думку під впливом співрозмовників, тому результати його зустрічі з Путіним залишаються непередбачуваними. На думку експерта, російський лідер може намагатися переконати американського президента у необхідності позбавити Україну права голосу в ключових питаннях війни та миру.

Водночас він наголосив, що позиція Європи незмінна: жодних територіальних поступок і скасування санкцій проти Росії бути не може. Як можливий конструктивний крок пропонується 15-денне перемир’я з правом повторного запровадження санкцій у разі порушення домовленостей.

Раніше повідомлялося, що президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що Трамп під час обговорення з європейськими лідерами поділився «трьома дуже важливими цілями» своєї майбутньої зустрічі з Путіним.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що головна мета його зустрічі з кремлівським диктатором Путіним — досягти припинення вогню та зрозуміти, чи можливе повноцінне мирне врегулювання.