Путін не зможе "розвести" команду Трампа на переговорах: яка його тактика

Президент Росії Володимир Путін не зможе "розвести" команду президента США Дональда Трампа на переговорах про припинення вогню в Україні, тому він обрав для себе певну тактику.

Про це український дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів в ефірі Radio NV.

Клімкін пояснив, чому Путіну не вдасться "розвести" команду Трампа.

"Трамп і його команда – досвідчені переговірники. Їхнє уявлення про Росію дещо спрощене, але це не означає, що їх, як переговірників, варто недооцінювати. Вони знають, як це робити, у них відповідний досвід. Та й Трамп – це людина, яка останні 50+ років безперервно вела переговори про щось. Тож "розвести" їх банально Путіну не вдасться", – розповів дипломат.

Тому, за його оцінками, російський диктатор обрав для себе тактику затягування часу та висування якомога більшої кількості своїх питань.

"Що робить Путін на сьогодні? Він чудово розуміє, що пробити всі свої бажання він не зможе, і він грається з часом і змістом. Він затягує час, таким чином намагаючись усе більше вбити своїх питань – тобто, власне, своїх питань щодо обмеження суверенітету України як частини подальшого переговірного файлу, щоб від них потім ніхто не міг відмовитися. Тобто він хоче, щоб припинення вогню не було безумовним. Він хоче прив’язати ці умови й необхідність працювати по них хоча б уже до факту припинення вогню", – пояснив Клімкін.

Він вважає, що всі ці свої бажання Путін озвучуватиме дуже обережно. Це будуть такі гачки з боку президента РФ.

"Він буде акуратно і дуже поступово висувати свої оці бажання. Він розуміє, що якщо одразу всім сказати те, що він хоче, ще раз, то всі скажуть: "Ні, цього ніхто ніколи не прийме". Але він буде обережно висувати спочатку "а от говоримо про це; а давайте складемо список питань, які критичні; а що ми робимо тут; а що ми робимо там; американці, ви хочете швидше припинення вогню? Давайте вставимо всі ці питання, як необхідні для подальших, давайте зафіксуємо це, підпишемо публічно – не публічно". От такі гачки будуть зараз розставлятися на переговорах кожні 10 хвилин", – прогнозує ексочільник українського МЗС.

Нагадаємо, що своєю чергою речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що Україна та Росія начебто "перебувають лише на відстані кроку від повного припинення вогню".