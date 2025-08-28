Путін не зупинить війну в Україні: Politico назвало причину

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент Росії Володимир Путін все ще мріє, що фронт завалиться і Кремль отримає всю Україну, а не лише окремі її частини.

Про це пише видання Politico.

«Російський лідер хоче знесилену Україну, нездатну витримувати військовий тиск. Усі це розуміють, окрім Трампа. Саме тому Кремль заплутує держсекретаря США Марко Рубіо і спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа в деталях і нескінченних ускладненнях — говорить про „корінні причини“ війни, відмовками і відволіканнями тощо. І Водночас росіяни постійно виставляють винним президента України Володимира Зеленського за відсутність прогресу в припиненні війни», — зазначають журналісти.

Реклама

Водночас теперішнє керівництво Європи стикається з політичними та економічними труднощами всередині своїх країн, адже намагається збільшити військову та фінансову підтримку для України, а також скласти надійний план гарантій безпеки після закінчення війни.

Тому наразі постає питання: чи зможе коаліція держав під керівництвом Європи справді надати Україні надійні гарантії безпеки у разі припинення вогню.

«Ослаблений, абстрактний і розколотий Захід вигідний і союзникові Путіна — Сі Цзіньпіну, який прикидає, як і коли „проковтнути“ Тайвань», — додали у медіа.

До цього додається ще одна очевидна річ: нестача українських сил може призвести до прориву на фронті, який буде важко відбити. Для Кремля це означає нові території, примарні «гарантії безпеки» від Заходу та обмеження чисельності української армії після війни. Усе це формує плацдарм для нової агресії у майбутньому, вважають журналісти.

Реклама

Нагадаємо, президент Бразилії Луїз Інасіу Лула да Сілва заявив, що про те, що війна в Україні скоро закінчиться. Про це, з його слів, знають не лише обидві сторони конфлікту, а й США та країни Європи.

Спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що Володимир Путін хоче покласти край війні в Україні. З його слів, мирна угода вже на столі.

Військовий експерт Іван Ступак вважає, що нинішня ситуація — як і навіть більш критична, не зупинить кремлівського диктатора Володимира Путіна. Експерт переконаний, що справа не в територіях, а в особистій ірраціональній ворожості.