Путін не зупиниться на Донбасі: Зеленський попередив про загрозу для двох великих міст

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія не обмежиться територіальними поступками їй щодо Донбасу і намагатиметься захопити Харків та Дніпро. Глава держави розкрив недоліки стратегії команди президента США Дональда Трампа щодо Кремля.

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю Аластеру Кемпбеллу для подкасту The Rest is Politics, пише The Guardian.

Зеленський про команду Трампа та РФ

Президент України заявив, що команда Трампа не зуміла «по-справжньому зрозуміти деталі того, чого хоче Росія». Він пояснив це тим, що двоє ключових американських переговірників Стів Віткофф і Джаред Кушнер «провели занадто багато часу» у спілкуванні з президентом РФ Володимиром Путіним та його оточенням. За словами Зеленського, торік вони п’ять разів відвідували Москву, але досі не побували в Києві.

Тим часом адміністрація Трампа тисне на Україну, домагаючись згоди на поступки щодо Донбасу. А Путін своєю чергою заявляв про готовність до припинення вогню за умови, що Україна відмовиться від цієї території.

Загроза для Дніпра та Харкова

Український президент підкреслив, що краще розуміє як психологію російського диктатора, так і його справжні воєнні наміри, ніж представники Білого дому. Він переконаний: навіть у разі захоплення Донбасу Кремль не зупиниться і намагатиметься просунутися далі — зокрема захопити Дніпро та Харків.

«Ми маємо визнати, що частково американці відчувають, що [Донбас] — це не щось важливе для нас. Вони не хочуть визнавати, що Путін буде їм брехати і що він може продовжити окупацію навіть після таких кроків. Американці впевнені, що можуть довіряти Путіну», — висловився Зеленський.

Територіальні поступки

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю News Nation Зеленський відкинув ідеї територіальних поступок РФ, наголосивши, що справжнім компромісом є вимога до Путіна відступити та відшкодувати збитки, враховуючи величезні втрати України. Президент підкреслив, що агресор не планує зупинятися, а надійні гарантії безпеки можуть надати лише США після завершення війни. Він застеріг, що будь-які пропозиції щодо «здавання» територій лише спровокують подальший наступ росіян.

В інтерв’ю AP Зеленський наголосив, що Україна не може відступати зі своїх територій, оскільки це лише дозволить Росії зміцнити позиції та підготуватися до повної окупації. Він зазначив, що Кремль висуває ультиматуми замість реальних компромісів, намагаючись уникнути подальших величезних втрат своєї армії. Президент переконаний, що росіяни маніпулюють переговорами, тому спочатку необхідно зупинити ворога, отримати надійні гарантії безпеки та лише потім переходити до дипломатії.