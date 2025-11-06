ТСН у соціальних мережах

Політика
388
2 хв

Путін не зупиниться: Рютте розкрив плани Кремля після України

Рютте заявив про небезпечний союз Кремля з ворогами Заходу - Китаєм, Північною Кореєю, Іраном.

Олена Капнік
Марк Рютте.

Марк Рютте. / © Getty Images

Загроза з боку путінської Росії не закінчиться Україною. Агресорка Російська Федерація готується разом з іншими супротивниками до «довгострокового протистояння».

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи на форумі НАТО-промисловість у Бухаресті.

З його слів, зобов'язання країн-членів витрачати 5% ВВП на оборону до 2035 року є «тим, що нам потрібно для забезпечення безпеки». Генсек наголосив: хоча вторгнення Росії до України є «найбільш очевидним прикладом», але загроза, з якою стикається Альянс, є більш довгостроковою.

«Небезпека, яку становить Росія, не закінчиться з закінченням цієї війни. У найближчому майбутньому Росія залишиться дестабілізувальною силою в Європі та світі”, - впевнений Рютте.

Він наголошує, шо Москва «не єдина у своїх спробах підірвати глобальні правила».

«Вона співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та іншими країнами. Вони розширюють співпрацю в оборонній промисловості до безпрецедентного рівня. Вони готуються до тривалої конфронтації», - додав він.

У цьому контексті Рютте закликав промисловість «активізуватися», щоб Північноатлантичний альянс міг «перевершити за озброєнням, виробництвом і розумом тих, хто прагне нашкодити або послабити».

З його слів, країни-члени НАТО повинні виробляти обладнання у великих обсягах, бо «безпека залежить від цього». Генсек підкреслив, що держави Альянсу вже володіють найсучаснішими системами, які забезпечують перевагу, але потрібні більші обсяги виробництва і швидкі постачання.

Нагадаємо, видання Welt повідомило, що Альянс розробив новий секретний план на випадок можливої війни з Росією. У НАТО вважають, що диктатор РФ Володимир Путін вже розпочав «фазу 0» нападу, регулярно влаштовуючи провокації в Європі для випробування оборонної здатності союзників. Причому найбільшою небезпека російського нападу стане після завершення війни в Україні, вважають вони.

Тим часом очільник МЗС РФ Сергій Лавров узявся запевняти, що Москва не має наміру нападати на якусь країну НАТО. За його словами, Росія готова закріпити це в гарантіях безпеки. Натомість він винуватив Захід у підготовці до нової великої європейської війни і заявив про загрозу від НАТО в Арктиці та Євразії.

