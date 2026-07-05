Путін не зупиниться щонайменше до 2027 року: прогноз FT

Переговорів до лютого не буде? : FT розкрило деталі таємних планів РФ / © ТСН.ua

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Попри успішні удари України по російському тилу, диктатор Володимир Путін не показав жодних ознак того, що останні кампанії ЗСУ змусять його сісти за стіл переговорів.

Про це пише британська газета Financial Times.

За інформацією видання, російська делегація раніше на мирних переговорах заявила американській стороні, що їй необхідно домогтися від України згоди на масштабні поступки, зазначає газета з посиланням на високопосадовців, які беруть участь в обговореннях.

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Ці посадовці заявили, що тристоронні мирні переговори за посередництва США навряд чи відновляться до кінця літа.

Зосередженість Росії на максималістських цілях Путіна означає, що Москва навряд чи візьме участь у будь-яких змістовних переговорах до лютого наступного року, підтвердило джерело FT у Москві.

«Поки що росіяни переважно вважають, що американці „віддадуть“ нам (Росії — Ред.) Україну. Вони не натякають ні на які поступки. Вони продовжують повторювати одні й ті самі цілі… Їхня переговорна позиція фактично означає відсутність будь-якої основи для переговорів», — зазначає анонімне джерело FT у Кремлі.

Видання нагадує, що навіть попри те, що наземний наступ Росії сповільнився до виснажливого та дорогого повзучого стану, Путін наказав своїм військам захопити решту Донецької області до кінця року.

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