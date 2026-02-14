ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
2 хв

"Путін не живе, як звичайні люди": Зеленський пояснив небезпечні схильності президента РФ

Український президент припустив, що господар Кремля більше «радиться» з царем Петром та імператрицею Катериною щодо територіальних здобутків, ніж з будь-якою живою людиною про реальне життя.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін не уявляє собі життя без влади і його не цікавить звичайне життя без війни. Такі схильності Путіна створюють загрозу для миру в Європі.

На цьому наголосив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

«Путін не живе як звичайні люди, він не ходить вулицями, ви не побачите його в кафе… Він не може уявити собі життя без влади чи після влади. Звичайні речі його не цікавлять», — зазначив український лідер.

Зеленський припустив, що російський президент більше «радиться» з царем Петром та імператрицею Катериною щодо територіальних здобутків, ніж з будь-якою живою людиною про реальне життя.

«Чи можете ви уявити Путіна без війни? Він може вважати себе дитиною, але насправді він раб війни. І якщо він проживе ще 10 років, ми зможемо це зрозуміти і побачити, що війна може повернутися або розширитися», — попередив він.

Саме тому, за словами українського президента, важливими є реальні гарантії безпеки.

Він попередив, що дії Володимира Путіна нагадують йому Мюнхенську угоду 1938 року, «коли попередній Путін [тобто канцлер нацистської Німеччини Адольф Гітлер] почав розділяти Європу».

«Було б ілюзією вірити, що цю війну тепер можна надійно завершити, розділивши Україну, так само, як ілюзією було вірити тоді, що, пожертвувавши Чехословаччиною, можна врятувати Європу від великої війни», — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський пояснив, чому хоче зустрітися з Путіним. За його словами, особиста розмова лідерів необхідна для вирішення питань територій, які наразі не вдається врегулювати на інших рівнях.

Дата публікації
Кількість переглядів
209
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie