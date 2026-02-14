"Путін не живе, як звичайні люди": Зеленський пояснив небезпечні схильності президента РФ

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін не уявляє собі життя без влади і його не цікавить звичайне життя без війни. Такі схильності Путіна створюють загрозу для миру в Європі.

На цьому наголосив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.

«Путін не живе як звичайні люди, він не ходить вулицями, ви не побачите його в кафе… Він не може уявити собі життя без влади чи після влади. Звичайні речі його не цікавлять», — зазначив український лідер.

Зеленський припустив, що російський президент більше «радиться» з царем Петром та імператрицею Катериною щодо територіальних здобутків, ніж з будь-якою живою людиною про реальне життя.

«Чи можете ви уявити Путіна без війни? Він може вважати себе дитиною, але насправді він раб війни. І якщо він проживе ще 10 років, ми зможемо це зрозуміти і побачити, що війна може повернутися або розширитися», — попередив він.

Саме тому, за словами українського президента, важливими є реальні гарантії безпеки.

Він попередив, що дії Володимира Путіна нагадують йому Мюнхенську угоду 1938 року, «коли попередній Путін [тобто канцлер нацистської Німеччини Адольф Гітлер] почав розділяти Європу».

«Було б ілюзією вірити, що цю війну тепер можна надійно завершити, розділивши Україну, так само, як ілюзією було вірити тоді, що, пожертвувавши Чехословаччиною, можна врятувати Європу від великої війни», — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський пояснив, чому хоче зустрітися з Путіним. За його словами, особиста розмова лідерів необхідна для вирішення питань територій, які наразі не вдається врегулювати на інших рівнях.