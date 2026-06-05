Путін неочікувано відреагував на лист Зеленського: що заявив

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що вранці 5 червня ознайомився з листом від президента України Володимира Зеленського.

Про це глава Кремля повідомив під час виступу на панельній дискусії в межах Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ).

Путін відреагував на лист Зеленського — що заявив

За словами Путіна, він не мав багато часу на детальний аналіз документа, тому прочитав його побіжно.

Реклама

«Сьогодні зранку швидко переглянув лист Зеленського», — сказав Путін.

Окрім цього, очільник Кремля відреагував на зауваження українського президента щодо свого віку. Коментуючи згадку Володимира Зеленського про те, скільки йому років, Путін зауважив, що деякі інші світові лідери є ще «старшими».

Також російський диктатор додав, що не бачить сенсу зустрічатися із українським президентом. Путін цинічно заявив, що для цього Києву слід «зупинити російський наступ», а Москві потрібні «домовленості».

Він іронічно наголосив, що спершу треба «знайти рішення щодо врегулювання війни». Також Путін заявив, що прохання про зустріч йому передав один із російських бізнесменів, який їздив до Зеленського в Київ.

Реклама

Зеленський написав відкритого листа Путіну — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський написав відкритого листа Володимиру Путіну. Текст опублікували на сайті Офісу президента.

У своєму зверненні український лідер зазначив, що розвідка має документи, які свідчать про наміри Кремля затягнути бойові дії ще на кілька років. Окрім цього, він вказав на спроби Москви розширити географію конфлікту та залучити нових учасників. Також у листі президент України закликав російського диктатора зробити раціональний вибір і припинити безглузде кровопролиття.

Після звернення Зеленського до Путіна у Кремлі цинічно заговорили про умови переговорів.





Реклама

Новини партнерів