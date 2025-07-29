Путін неправильно оцінив характер Трампа: у Зеленського пояснили помилку

Михайло Подоляк / © Getty Images

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Російський диктатор Путін неправильно оцінив характер президента США Дональда Трампа.

Чим це може завершитися для глави Кремля, пояснив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Дискусія про роль особистості в історії не буде завершена ніколи. Немає сенсу вдаватися до неї і в обговоренні заяв президента Трампа, який тепер звертається до субʼєкта Путіна лише мовою ультиматумів. Тут важливі всі причини разом», — пише Подоляк.

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Радник Єрмака називає ці причини:

Перша причина

Сполучені Штати мають стратегічний інтерес в утвердженні миру, бо він є базою економічного процвітання. Америка стала великою, коли перемогла порушників міжнародного порядку та відкрила епоху глобальної торгівлі.

Друга причина

РФ не є раціональною країною, яка може ухвалювати адекватні рішення. Свою суб’єктність як «путінська авторитарна держава» може реалізовувати тільки через насилля, війну та масові демонстративні вбивства цивільних в іншій країні.

Третя причина

Путін неправильно оцінив характер Дональда Трампа.

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«Після довгої перерви США знову очолює чоловік, що реалізується через конфлікти, вміє використовувати силові інструменти й не терпить приниження. Якщо всі чинники скласти до купи, розвиток подій передбачити легко», — вважає Подоляк.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вирішив суттєво скоротити терміни свого ультиматуму для диктатора РФ Володимира Путіна — з 50 днів до 12.

Чим обернеться новий ультиматум Трампа для Кремля, розповідали у цій статті.