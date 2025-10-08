"Путін нервує: чому Tomahawk можуть стати для Кремля точкою неповернення

Кремль. / © Associated Press

Кремль продовжує свою кампанію рефлективного контролю, спрямовану на запобігання продажу США ракет Tomahawk Україні. У Москві нахабно стверджують, мовляв, це обернеться “серйозною ескалацією”, яка не змінить ситуацію на передовій для ЗСУ.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що “фюрер” Володимир Путін «однозначно» висловив свою позицію щодо того, як Росія відреагує на такі дії, посилаючись на попередні погрози диктатора.

Зауважимо, Путін 2 жовтня погрозливо застеріг Штати від продажу ракет Tomahawk, стверджуючи, що американським військовослужбовцям доведеться безпосередньо брати участь в українських ударах цими ракетами.

Вже 5 жовтня господа Кремля пригрозив, що постачання Tomahawk «приведе до руйнування» «позитивної тенденції, що намічається» у американо-російських відносинах.

“ISW продовжує оцінювати, що Кремль намагається зобразити потенційні постачання США ракет «Томагавк» Україні як небезпечну ескалацію, щоб стримати Сполучені Штати Америки від відправлення такої зброї”, - наголошують в ISW.

Аналітики зауважують, що інші російські чиновники також повторюють погрози Путіна. Зокрема, його прихвостень, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв 7 жовтня абсурдно брехливо заявив, мовляв, Київ використає американські ракети для ударів по Парижу, Берліну та Варшаві.

Своєю чергою, голова Ліберально-демократичної партії та депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що нібито Трамп значно збільшить ризик початку третьої світової війни, якщо США продадуть Україні Tomahawk.

Американські аналітик зауважують: Кремль раніше проводив подібні операції впливу, коли Штати обговорювали надсилання ЗСУ армійських тактичних ракетних систем ATACMS, високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, винищувачів F-16 та танків «Абрамс». Ба більше - Москва регулярно успішно відкладала постачання західної зброї Україні.

“Однак попередні постачання західної зброї та українські удари з використанням далекобійних систем зброї, наданих США, не викликали ескалації реакції Росії, а Захід та Україна неодноразово порушували нібито «червоні лінії» Росії в минулому без жодної ескалації”, - йдеться у звіті

Ці нещодавні російські погрози щодо постачання ракет Tomahawk є частиною ширшої кампанії рефлексивного контролю Росії, метою якої є примусити опонентів Росії приймати політичні рішення, які насправді вигідні Росії, підсумували фахівці Інституту.

Нагадаємо, кілька днів тому президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, мовляв, “певною мірою” ухвалив рішення щодо передавання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Втім, з його слів, спочатку він хоче дізнатися для чого саме ці ракети будуть використані.