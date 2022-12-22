Путін несподівано змінив цілі війни: "Не розкручувати маховик ввоєнного конфлікту"

Президент Росії Володимир Путін, очевидно, вкотре змінив цілі війни проти України, заявивши що начебто хоче завершення бойових дій.

Про це очільник Кремля сказав на пресконференції 22 грудня.

Спершу російський диктатор поскаржився на те, що США досягли результату у своїх начебто спробах роз'єднати російський та український народи. У цьому контексті Путін знову повторив пропагандистську брехливу заяву про те, що мета РФ – захист людей, які вважають себе частиною її народу та культури.

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Президент Росії заявив про поразку його держави, коли нібито США після розпаду СРСР вдалося роз'єднати росіян та українців.

Путін також поділився вигадками про те, що ніхто не хоче об'єднання та посилення російського народу, проте РФ до цього рухатиметься.

"Наша мета – не розкручувати цей маховик ввоєнного конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми цього прагнемо і прагнутимемо. Ми прагнутимемо того, щоб це було закінчено. І що швидше, то краще, звичайно", – озвучив свою брехню російський диктатор.

А ще він наголосив, що Росія нібито не відмовляється від мирних переговорів з Україною. При цьому президент країна-агресорки впевнений, що сторони сядуть та домовляться.

"Усі збройні конфлікти закінчуються так чи інакше якимись переговорами на дипломатичному треку. А ми ніколи не відмовлялися. Це керівництво України саме заборонило вести переговори. Тим не менш, рано чи пізно, звичайно, будь-які сторони, які перебувають у стані конфлікту, сідають та домовляються. Що швидше це усвідомлення прийде до тих, хто нам протистоїть, то краще. Ми від цього ніколи й не відмовлялися", – сказав господар Кремля.

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Нагадаємо, Путін має шанс закінчити війну за "м’яким сценарієм", звинувативши у поразці генералів і тим самим врятувавши собі життя. Про це розповів військовий експерт Михайло Притула. Проте, на його думку, президент РФ обрав інший, кривавіший шлях, який приведе до неминучої катастрофи диктатора.

За оцінками очільника СБУ Василя Малюка, Путіна спіткає один із двох варіантів: або лава підсудних у Гаазі, або безславна смерть десь в бункері на Алтаї.

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