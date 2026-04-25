Путін нібито готовий до переговорів із Зеленським: в РНБО викрили справжню мету Кремля

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про нібито готовність російського диктатора Володимира Путіна до переговорів із Володимиром Зеленським. Проте, за словами Москви, така зустріч можлива лише на етапі завершального оформлення домовленостей. В Україні ці заяви назвали спланованою дезінформаційною кампанією.

Про це розповів глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко в коментарі 24 каналу.

На думку Коваленка, Росія намагається штучно сформувати у Дональда Трампа враження, що Москва прагне миру, тоді як Київ нібито займає деструктивну позицію. Окремим адресатом цих меседжів є Китай. Пекін залишається ключовим союзником РФ, проте існує ризик, що він може почати вимагати від Москви реального припинення бойових дій.

«Тому вони знову ведуть свою гру: Путін готовий зустрітись, але Україна не хоче миру. Це брехня. Путін не готовий зустрічатися», — наголосив очільник ЦПД.

Він додав, що ключовою умовою росіян залишається контроль над Донбасом, що є неприйнятним для України. І президент, і голова Офісу Президента чітко артикулювали: жодного міліметра української землі ворогу не віддадуть.

Коваленко підкреслив, що Путін свідомо продовжує бойові дії, хоча міг би зупинити їх одним рішенням. Замість цього Кремль використовує Пєскова для формування пропагандистських заяв, зручних для західної аудиторії.

«Путіну залишається лише намагатися перекладати відповідальність на Україну, хоча міжнародна спільнота розуміє справжнє джерело війни», — зазначив Коваленко.

Які плани ворога на фронті

Поки офіційні особи РФ говорять про переговори, окупаційна армія готується до ескалації. За оцінкою РНБО, Росія планує продовжувати активні штурмові дії протягом весни та літа.

Основні зусилля ворог зосередить на таких напрямках:

Схід України (Донбас);

Запорізький напрямок;

Сумщина та Харківщина (для розпорошення українських резервів).

Попри значні втрати, ворог продовжує накопичувати ресурси для тиску на українську оборону. Проте у Раді нацбезпеки впевнені: ці плани окупантів не принесуть результату і завершаться черговим провалом.

Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова провести в Туреччині зустріч президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна за участю Реджепа Таїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа.

«Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський — Путін за участі Ердогана і Трампа», — зазначив він.

Міністр також заявив, що Україна нещодавно передала цей сигнал турецьким партнерам, оскільки Туреччина «відіграє важливу роль у мирних зусиллях».

Зазначимо, що Кремль нібито готовий до мирних переговорів, але ніколи не пропонував нічого конкретного. Натомість стабільно звучать обвинувачення, що саме українська сторона уникає зустрічей.