"Путін ніхто": Зеленський заявив, що не зацікавлений у зустрічі з диктатором РФ

Ракетні атаки Росії свідчать про те, що Кремль бреше, заявлячи про можливість переговорів з Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не зацікавлений у зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним. Глава держави прагне зробити все, щоб російські окупанти, яких же Путін і відправив знищувати Україну, якомога швидше покинули нашу країну.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

Він зауважив, що хоча Москва говорить про начебто можливість переговорів з Києвом, у Кремлі відверто брешуть, оскільки окупанти РФ продовжують атакувати Україну ракетами.

Відповідаючи на запитання про переговори, Зеленський сказав, що наразі йому не цікаво зустрічатися з Путіним та говорити з диктатором. Зеленський сказав: "Після повномасштабного вторгнення для мене (Путін) ніхто".

Зеленський також наголосив, що Україна не збирається воювати на території Росії. Єдиним бажанням є те, щоб росіяни якнайшвидше припинили війну та залишили територію України.

"Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити… Я справді не розумію, хто приймає рішення у Росії. Я не хочу воювати на території Росії. Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше покинули нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. От і все", — висловився Зеленський щодо мирних переговорів.

Говорячи про ризик нового можливого масштабного наступу РФ на Україну, президент зауважив, що Росія втрачає тисячі військових, але не готова зупинятися.

"Все залежить від того, наскільки ми зможемо їх стримувати... На сході вони просуваються вперед і втрачають багато людей. Це просто неймовірне число. Їм на це наплювати. Вони не рахують своїх людей. Це факт. Ми рахуємо їх людей. Але у нас немає точних цифр. З їхнього боку жертв набагато більше. Але з того, що ми вже бачили і підрахували, з їхнього боку тисячі загиблих, і вони просто продовжують кидати їх, і кидати їх, і кидати їх", - зазначив Зеленський.

Зеленський подякував за танки, які надасть Захід, але попередив, що їхня кількість і час доставлення Україні є "критичними". Президент наголосив, що Україні вкрай важливо мати оборонну силу.

Нагадаємо, раніше, коментуючи можливість проведення мирних переговорів між Україною та РФ, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не розуміє, з ким він повинен сідати за стіл переговорів і не впевнений, що лідер РФ Володимир Путін взагалі живий.

Під час саміту G20 Зеленський назвав умови миру з Росією. Зокрема, РФ повинна вивести свої війська з української території та сплатити за завдану шкоду. Втім, у Москві їх заперечують і висувають свої абсурдні умови.

Так, речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжуватиме геноцидну війну, бо це свідчить про "здоровий глузд".

Крім того, Пєсков заявив, що жодного "мирного плану" щодо України не може існувати без врахування "сьогоднішніх реалій", тобто так званого "входження" до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Колишній командувач американських військ в Європі генерал Бен Годжес наголосив, що війну треба закінчити на полю бою. Він пояснив, що росіяни не здалися та не змінили своїх планів щодо війни проти України, тому переговори з країною-агресоркою не мають сенсу.

А президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що війна в Україні, розпочата РФ на чолі з диктатором Путіним, може закінчитися за столом переговорів, але наразі передумов для цього немає.

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