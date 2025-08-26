Путін обдурив Трампа на Алясці: до якої тактики вдався диктатор

Путін і Трамп / © Associated Press

Кремлівський диктатор Володимир Путін обдурив американського лідера Дональда Трампа, змусивши повірити, що йде на серйозні поступки. Він дав зрозуміти, буцімто готовий відмовитися від деяких своїх максималістських вимог.

Про це пише Foreign Affairs.

Відомо, що після тригодинної розмови між Путіним і Трампом запланований робочий обід саміту на Алясці було скасовано, а пресконференція була перенесена на офіційні зауваження кожного президента. Це було чітким сигналом про те, що спроби Росії розділити українську війну та нормалізувати зв’язки в інших сферах зазнали невдачі. Але це був єдиний помітний недолік команди Путіна.

Щодо основного питання, Путін досяг своєї ключової мети зустрічі: він переконав Трампа, що миротворчі зусилля Білого дому повинні бути зосереджені на досягненні всеохоплюючої угоди щодо припинення війни, а не на безумовному припиненні вогню, і що бойові дії можуть продовжуватися тим часом. Всупереч попереднім заявам Трампа, а також закликам європейських лідерів та Зеленського перед самітом, Білий дім не запровадив жодних каральних заходів щодо Росії через відмову Кремля погодитися на припинення вогню.

Як Путін досяг успіху

У виданні пояснюють, що диктатор поєднав перформативну дипломатію Трампа з перформативними переговорами, по суті, обдуривши адміністрацію Трампа. Він змусив повірити у те, що йде на серйозні поступки. За словами Трампа та різних американських чиновників, таких як спецпосланець Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс, Путін на Алясці дав зрозуміти, що готовий відмовитися від деяких своїх максималістських вимог — тих, які були абсурдними з самого початку.

«Замість того, щоб вимагати повного виведення українських військ з чотирьох регіонів, на які претендує Москва, Кремль зараз просить Київ здати лише Донецьку та Луганську області, тоді як у Херсонській та Запорізькій областях Москва погодиться на поточну лінію зіткнення. Путін, очевидно, натякнув, що він також готовий обміняти інші частини України, які окупувала Росія, включаючи окремі ділянки Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей», — пишуть аналітики.

Ці обміни землями означатимуть, що Київ здасть територію майже в десять разів більшу, ніж та, яку Росія готова повернути. Більше того, чверть Донецької області, яку досі контролює Україна, включаючи стратегічні міста Слов’янськ і Краматорськ, є найбільш укріпленою частиною країни та була перетворена на масивну мережу оборонних споруд з моменту її відвоювання у РФ 2014 року. Для Зеленського здача цієї території практично неможлива як з політичних, так і з військових причин. Усі доступні опитування показують, що українське суспільство не прийме обмін територією країни. Щобільше, з військової точки зору здача західного Донбасу означатиме надання загарбнику ключа до всієї північної та центральної України. Річ у тім, що за межами «поясу фортець», від якого Путін хоче, щоб Київ відмовився, немає жодних серйозних ліній укріплення.

«І все-таки після саміту Трамп прийняв логіку „обміну землями“, запропоновану Путіним, хоча й сказав, що рішення прийматиме Зеленський», — йдеться у тексті.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив, що «енергійна дипломатія» Дональда Трампа покладе край трирічній війні між Україною та Росією. При цьому дипломат назвав таку перспективу малоймовірною, відкинувши прогрес між Трампом, Путіним, Зеленським і низкою європейських лідерів за останні два тижні.

Венс зазначив, що обидві сторони останніми днями заявили про свою готовність піти на «значні поступки». І додав, що Трамп готовий посилити тиск, якщо одна зі сторін розглядатиметься як перешкода на шляху до миру.

«Саме енергійна дипломатія покладе край цій війні. Іноді нам здається, що ми досягли великого прогресу з росіянами, а іноді, як сказав президент, він дуже розчарований росіянами. Ми продовжимо робити те, що маємо, щоб покласти цьому кінець», — пояснив віцепрезидент Штатів.