Путін обговорював обмін Навального за кілька годин до його смерті: ЗМІ розкрили деталі перемовин

Журналісти дізналися, що російський диктатор навіть погодився на обмін, однак розслідувач Христо Грозєв переконаний, що це була удавана згода.

Президент Росії Володимир Путін обговорював обмін опозиціонера Олексія Навального за кілька годин до його смерті у колонії. Цю розмову Путін вів під час особистої зустрічі з мільярдером Романом Абрамовичем.

Про це повідомляє видання "Агентство" з посиланням на чотири джерела, знайомі з деталями угоди щодо обміну Навального на заарештованих на Заході росіян.

Переговори Путіна про обмін Навального

Двоє співрозмовників видання стверджують, що Путін у день смерті Навального у колонії селища Харп обговорював обмін опозиціонера під час особистої зустрічі з Абрамовичем. Путін на словах висловив згоду на відповідну угоду.

Також читайте Не тромб: розслідувач Грозєв назвав можливу причину смерті Навального

Зустріч Путіна з Абрамовичем відбулася вранці 16 лютого, приблизно за чотири години до першого повідомлення про смерть Навального.

Знайомий із планами обміну журналіст-розслідувач Христо Грозєв також чув, що Путін, мабуть, погодився на нього.

"З того, що ми знали останніми днями до вбивства, було враження, що він (навіть на подив переговорників з російського боку) погодився", – сказав Грозєв виданню.

Водночас він висловив переконання, що це була удавана згода.

"Думаю, що це було або прикриттям планів про вбивство, або стратегічним ходом, щоб довести переговори майже до кінця, думаючи, якщо Німеччина погодилася принципово віддати Красікова, то за відсутності Навального вони погодяться його обміняти і на іншого, не настільки важливого для Путіна ув'язненого", – висунув версію Грозєв.

Роман Абрамович та Володимир Путін / Фото: Getty Images

Один із співрозмовників видання трактує згоду Путіна, якщо вона була, таким чином:

"Дізнавшись, що Захід готовий віддати до Росії Вадима Красікова, Путін холоднокровно наказав убити Навального".

Читайте провідні новини дня:

На кого планували обміняти Навального

Усі джерела видання сходяться на думці, що Навальний був головним, але не єдиним об'єктом обміну. РФ була готова видати Німеччині та США відповідно самого опозиціонера, а також журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича та американського морпіха у відставці Пола Вілана. Двоє останніх перебувають у місцях ув'язнення в РФ.

Співрозмовники видання поінформували, що у відповідь західні країни були готові видати Росії довічно засудженого в Німеччині вбивцю, офіцера російських спецслужб Вадима Красікова та когось із засуджених у США росіян. Одне з джерел чуло у процесі переговорів ім'я Владислава Клюшина – засновника компанії "М13", яка співпрацювала з адміністрацією президента Росії та іншими держорганами. Клюшин був засуджений у США за хакерство та інсайдерську торгівлю.

За словами іншого співрозмовника, Путіну було важливо повернути до РФ саме Красікова, щоб "люди в корпорації" розуміли, що їх не покинуть навіть у разі найнелюдяніших наказів.

Засуджений за вбивство в Німеччині офіцер спецслужб РФ Вадим Красіков / Фото з відкритих джерел

Як відбувалися переговори про обмін

Повідомляється, що переговори про обмін тривали щонайменше від весни 2023 року.

Очільниця "Фонду боротьби з корупцією" Марія Певчих у відео 26 лютого повідомила, що команда вирішила витягувати Навального шляхом обміну після початку повномасштабної війни проти України. У лютому 2023 року цей план отримав схвалення західних чиновників.

За даними джерел, влітку 2023 року Німеччина висловила принципову згоду на обмін Навального, і в обговоренні цього питання брала участь особисто очільниця МЗС Анналена Бербок. Згоду на обмін Навального дала його сім'я, і саме вона відігравала головну роль у лобіюванні угоди.

У вересні 2023 року операція щодо обміну призупинилася після статті The Wall Street Journal, яка першою повідомила про підготовку обміну Навального на Красікова. Відновилися перемовини у грудні, коли Навального етапували до колонії за Полярним колом. Сім'я опозиціонера тоді переконала Захід, що почалася підготовка до чогось поганого.

Фінально план західні країни погодили на зустрічі президента США Джо Байдена та канцлера ФРН Олафа Шольца на початку лютого, кажуть два джерела. Про це також писало Reuters із посиланням на своє джерело.

У грудні до Путіна було відправлено кілька високопоставлених російських емісарів, одним із яких був Абрамович. Спершу голова путінської адміністрації Антон Вайно передав західним переговірникам принципову згоду Кремля на обговорення обміну Навального, і вже після цього на розмову із президентом РФ потрапив Абрамович.

Нагадаємо, раніше Певчих висловила думку, що Путін убив Навального після того, як переговори щодо обміну опозиціонера вийшли на фінальну стадію. Диктатор тоді зрозумів, що Захід готовий до обміну Красікова. Після цього Путін "позбувся" опозиціонера, бо був не готовий бачити його на волі.

Читайте також: