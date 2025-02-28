Путін обов’язково "кине" Трампа – відомий дипломат

Експосол вважає, що росіяни "не витримають цього медового місяця" і обов'язково десь підставлять президента США.

Період дружби між США і Росією не триватиме довго, адже очільник Кремля Володимир Путін обов’язково "кине" американського президента Дональда Трампа.

Таке переконання висловив експосол України у Росії, США, експостійний представник держави при ООН Володимир Єльченко, повідомляє "РБК-Україна".

Єльченко запевнив, що росіяни можуть просто почати порушувати усі домовленості, яких досягнуть зі США.

"Після того як Путін Трампа "кине", а це обов'язково відбудеться, тому що я знаю як працює російська дипломатія, і взагалі російський істеблішмент. Вони не витримають цього медового місяця і обов'язково десь Трампа підставлять. Або відмовляться взагалі від всього того, що вони йому в Саудівській Аравії наговорили, або просто почнуть порушувати ті домовленості, які будуть між Росією і США", – розповів український дипломат.

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Він також висловив думку, як на такий розвиток подій може відреагувати Трамп.

"Тоді ми побачимо вже абсолютно іншого Трампа, гнівного, цинічного, і я думаю, що тут, як кажуть, мало не покажеться", – сказав Єльченко.

Нагадаємо, Трамп вважає, що Путін дотримає свого слова і не продовжуватиме війну в Україні, якщо з ним буде укладено угоду.