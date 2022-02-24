Путін обрав шлях кровопролиття": Джонсон обіцяє рішучу відповідь Москві

Британський прем'єр поговорив телефоном із Зеленським.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв рішучу відповідь РФ за напад на Україну.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.... Опубликовано Boris Johnson Среда, 23 февраля 2022 г.

"Президент Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, розпочавши цей неспровокований напад на Україну. Великобританія та наші союзники дадуть рішучу відповідь", - наголосив британський прем'єр.

Російське вторгнення до України очільник уряду Британії назвав "жахливими подіями"

Джонсон також повідомив, що мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, щоб "обговорити подальші кроки".