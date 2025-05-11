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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
692
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У РНБО відреагували на пропозицію Путіна відновити переговори: яка мета диктатора

Президент РФ свідомо відмовився від миру.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

У РНБО відреагували на пропозицію Путіна відновити переговори. Диктатор вирішив продовжувати війну.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

“Путін обрав війну і відмовився від її завершення заради літнього наступу”, — наголосив він.

Коваленко наголосив: йдеться лише про повне припинення вогню.

“Росія повинна погодитись на те, чого постійно намагається уникнути”, — завершив керівник ЦПД.

На пропозицію лідера РФ відреагував також президент Франції Еммануель Макрон. Він наголосив: безумовному припиненню вогню не передують переговори. Макрон додав, що Путін «шукає вихід, але все ще хоче виграти час».

Як зазначав диктатор, для припинення війни в Україні потрібно «усунути її першопричини». Під цим формулюванням криються традиційні забаганки РФ щодо України. Серед них не тільки нейтральний статус України, відмова від вступу в НАТО, а й традиційні «демілітаризація» та «денацифікація».

Нагадаємо, прямі переговори з Україною — це чергова спроба уникнути зобов’язань щодо 30-денного припинення вогню. Але ультиматум з Європи, схоже, заскочив Кремль зненацька.

Дата публікації
Кількість переглядів
692
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