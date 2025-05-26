Голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль / © facebook.com/hashtag

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Останні масовані обстріли української території з боку Росії є прямим викликом політичному Заходу та особистою образою для президента США Дональда Трампа.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в етері телеканалу ARD, передає n-tv.

«Це образа, в тому числі і для президента США Дональда Трампа. Ви бачите, що Путін не хоче миру. Він хоче продовжувати війну, і ми не повинні дозволити йому це зробити. Буде сильна реакція з боку Заходу і, я думаю, також з боку Сполучених Штатів Америки», — зазначив дипломат.

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За його словами, президент Росії Володимир Путін продовжує порушувати міжнародне право та топтати права людини, не маючи наміру зупиняти війну.

Раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв, що у разі, якщо Росія не погодиться припинити вогонь та розпочати переговори, він жорстко відреагує на подальшу агресію Кремля.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на сотенні масовані атаки Росії на Україну.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі, де буде присутній президент США Дональд Трамп.

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