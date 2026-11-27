Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що якби Росія залишилася членом «Групи восьми», то війни в Україні могло б не бути.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами до Дня подяки, повідомляє Clash Report у соцмережі X.

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Коментуючи можливу участь президента РФ Володимира Путіна в саміті лідерів G20 у Флориді наступного місяця, Трамп згадав про те, що Росію вигнали з G8 (нині — G7).

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Президент США припустив, що якби цього не сталося, війни в Україні зараз могло б не бути.

«Знаєте, коли він був членом G8, якби він залишився її членом, але президент Обама хотів би його виключити. І якби він залишився членом, можливо, зараз не було б цієї війни. Він дуже образився, коли це сталося. А тепер це G7», — заявив глава Білого дому.

Нагадаємо, Дональд Трамп назвав виключення Росії з G8 2014 року великою помилкою, однак його заява викликала гостру реакцію з боку американських політиків. Зокрема, член Палати представників від Республіканської партії Дон Бейкон виступив категорично проти повернення РФ до цього міжнародного формату. Бейкон наголосив, що Росія не повинна бути частиною «Групи восьми», доки триває її збройна агресія проти України.

висока представниця Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Росію не повернуть до G8.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що передумов для повернення Росії G7 наразі немає. Крім того, за його словами, цього ніхто не бажає, окрім США.

Російську Федерацію виключили з G8 у червні 2014 року у відповідь на окупацію Криму. Тоді планували черговий саміт у Сочі, однак лідери інших країн-учасниць — США, Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Японії відмовилися приїздити до РФ.

Лідери семи держав провели зустріч у форматі G7 у Брюсселі, офіційно виключивши Росію з участі в саміті. У підсумковій заяві G7 наголошувалося, що продовження співпраці з Москвою в межах G8 неможливе, доки вона не змінить зовнішню політику.

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