Путін очікує краху оборони України: експерт пояснив, чи може це статися

Путін / © Associated Press

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Володимир Путін досі вірить, що оборона України може зламатися вже найближчим часом, але реальні бойові дії на фронті свідчать про зворотне.

Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем.

За його словами, Кремль перебуває в інформаційній ізоляції. Президенту Росії подають лише ті дані, які він хоче чути. У результаті Путін вірить у надпотужність російської армії, тоді як Україна застосовує тактику обміну простору на час і контратакує на слабких напрямках.

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«Коли українські війська відступають, вони зберігають сили. А ворог залишає після себе тисячі загиблих. Це має свою ціну», — пояснює Інгрем.

Експерт порівнює ситуацію з історією: «Це як із Гітлером — у нього також була зарозумілість і віра в неможливість поразки. І це його згубило».

Путін же, за словами Інгрема, все ще розраховує на обмеження західної допомоги, китайську підтримку і страх у власному оточенні. Але ця віра може виявитися фатальною для самої Росії.

Нагадаємо, німецьке видання Bild повідомляло, що Росія нібито готується до масштабного наступу в другій половині літа. Утім, у Центрі протидії дезінформації при РНБО цю інформацію спростували, наголосивши: загарбники намагаються просуватися ще з минулого року, тож мова не йде про якийсь новий наступ.

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Тим часом, за даними Axios, Володимир Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом 3 липня начебто заявив, що планує впродовж 60 днів посилити зусилля з окупації українських територій до адміністративних кордонів, де вже зосереджено значні сили РФ.