Путін очікує від Трампа найважливішого рішення: WSJ дізнався план диктатора

Трамп і Путін / © Getty Images

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Президент Росії Володимир Путін навмисне затягує переговори щодо війни в Україні. Диктатор робить, очевидно, ставку на те, що президент США Дональд Трамп відмовиться від підтримки України.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Путін очікує, що це стане повторним етапом у війні та збільшить шанси Кремля на досягнення максималістських цілей.

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«Неодноразово заявляючи про нелегітимність уряду Зеленського, Путін пішов би на величезну поступку — і здався б слабким — якби зустрівся з Зеленським», — йдеться у публікації.

Водночас виникає багато запитань до адміністрації США, де й досі не розуміють, що Путін зовсім не зацікавлений у припиненні війни.

«Путін прагне того, щоб Трамп припинив постачання зброї та важливої розвідувальної інформації Україні, і російські війська отримали можливість вийти за межі свого повільного наступу та захопити більше української території. З цією метою він продовжує переговори в надії, що Трамп зрештою відмовиться від мирного врегулювання», — йдеться у ЗМІ.

Трамп повинен ясно дати зрозуміти Путіну, що якщо Росія не погодиться на 30-денне припинення вогню і не відмовиться від своїх вимог, США продовжать надавати Україні військову допомогу, необхідну для захисту від російської агресії.

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Раніше повідомлялося, що наразі багато залежить не від подій на полі бою, а від політичних маневрів навколо президента США Дональда Трампа.

Як пишуть ЗМІ, кожна зі сторін намагається схилити Трампа на свій бік. Європейські чиновники вже висловлюють скептицизм щодо того, що Трампу вдасться відстояти позицію єдиного Заходу на переговорах із Путіним.