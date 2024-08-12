Путін оцінив перспективу переговорів з Україною: що цього разу заявив "фюрер"

"Фюрер" накинувся на Україну з цинічними звинуваченнями, забувши про свої старшні злочини.

На тлі "прориву" кордону РФ і операції ЗСУ у Курській області президент-диктатор РФ Володимир Путін вкотре зробив заяву про переговори з Україною.

Про це "фюрер" сказав під час наради щодо ситуації у прикордонні, пишуть росЗМІ.

Диктатор РФ цинічно заявив, що нібито про переговори не може бути мови з людьми, які, мовляв, "завдають ударі по мирних жителях, цивільній інфраструктурі". Забувши про захоплення ЗАЕС та власні погрози "ядеркою", він нахабно звинуватив Україну в "створенні загрози для об'єктів ядерної енергетики".

За словами "фюрера", своїми діями в Курській області "Київ намагається покращити свої переговорні позиції у майбутньому", а також "зупинити просування російських військ на фронті".

Нагадаємо, лише через кілька днів після "прориву" кордону в Курській області Володимир Путін озвучив низку заяв про ситуацію в регіоні. Зокрема, не оминув диктатор увагою і Захід, цинічно заявивши, що він "воює з РФ руками українців".

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