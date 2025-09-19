Путін офіційно звільнив Дмитра Козака з адміністрації президента РФ

Володимир Путін / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про звільнення Дмитра Козака з посади заступника керівника своєї адміністрації. Про це 18 вересня повідомило російське державне агентство РИА Новости, опублікувавши відповідний документ.

Звільнення Козака відбулося на тлі чуток про його прихильність до переговорного врегулювання війни проти України. За даними західних ЗМІ, Козак виступав за дипломатичний формат і навіть мав попередні домовленості з Києвом, проте Путін відкинув такі пропозиції.

Аналітики вважають, що рішення Кремля свідчить про остаточний курс Путіна на продовження війни та відмову від дипломатичних сценаріїв.

Повідомляється, що Козак, який є давнім соратником Путіна ще з 1990-х років, був одним із тих, хто виступав проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Дмитро Козак працював разом із Путіним ще в мерії Санкт-Петербурга. З початку 2000-х він обіймав високі посади, зокрема був віцепрем’єр-міністром РФ з 2008 по 2020 рік, а з 2020 року — заступником керівника адміністрації президента. Наразі відомо, що він планує перейти в бізнес.

