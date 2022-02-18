Путін оголосив виплати по 10 тисяч рублів кожному "біженцю з Донбаса"

Путін оголосив виплати по 10 тисяч рублів кожному "біженцю з Донбаса"

Також Путін доручив тимчасовому виконувачу обов'язків голови МНС РФ терміново вилетіти до Ростовської області.

Кожен "біженець" із т.зв. псевдореспублік "ЛДНР", який прибув до Ростовської області, отримає одноразову виплату у розмірі 10 тисяч рублів.

Таке рішення ухвалив президент Російської Федерації Володимир Путін, пише ТАСС.

Також глава країни-агресорки доручив тимчасовому виконувачу обов'язків голови МНС РФ терміново вилетіти до Ростовської області. Йому належить очолити роботу із забезпечення умов розміщення біженців.

Нагадаємо:

На непідконтрольній українській владі території Донбасу окупанти оголосили про примусове вивезення населення до Росії, лякаючи місцевих жителів міфічним "наступом" українських військ. Жителям окупований територій стали приходити на телефони СМС з переліком КПП, куди власники своїх автівок мають виїхати. Проте вивозити будуть не всіх. Окупанти заборонили виїзд з ОРДЛО чоловіків віком від 18 до 55 років. Людей запланували розпочати примусово вивозити уже сьогодні ввечері. Першими, за повідомленнями російських ЗМІ та Телеграм-каналів, стали вивозити дітей з інтернатів.

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