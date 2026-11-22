Трамп, Путін і Сі. / © Associated Press

Реклама

На саміті АТЕС у китайському Шеньчжені увагу привернула світлина, на якій російський диктатор Володимир Путін опинився осторонь президента США Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Фото викликало обговорення в Мережі, повідомляє видання Daily Express.

Реклама

Під час заходу сталось чимало подій, які можуть свідчити про дипломатичне приниження господаря Кремля. Зокрема, дуже разючий контраст був у прийомі лідерів під час прибуття до Шеньчженя.

Реклама

Китайський лідер Сі Цзіньпін зустрів американського президента Дональда Трампа дуже урочисто. Просто в аеропорту на Трампа чекали почесна військова варта, натовп із прапорами США та Китаю, а також дівчинка, яка вручила йому квіти.

© Getty Images

Натомість Путіна зустрічав Цай Ці — керівник Канцелярії Центрального комітету Комуністичної партії КНР один із найвпливовіших китайських посадовців. Особисто Сі Цзіньпін російського диктатора не зустрічав.

Красномовною була зустріч лідерів перед початком урочистого банкету 18 листопада. Під час спільного фотографування Сі значно довше приділяв увагу Трампу: вони разом позували перед камерами. Натомість спілкування китайського лідера з Путіним було помітно коротшим.

Крім того, перед зніманням обидва президенти жестами, ймовірно, вказували, де саме має стати Путін для спільного фото. На підсумковому знімку Сі Цзіньпін опинився в центрі, а Дональд Трамп і Володимир Путін стали по обидва боки від нього. Дружина китайського лідера Пен Ліюань стояла між двома іноземними гостями.

Реклама

© Associated Press

Символізм такого розташування був особливо промовистим на тлі дедалі тісніших відносин Пекіна та Москви, які зміцнилися після початку повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022-го.

Інша світлина вже на самому бенкеті також спровокувала обговорення приниження «фюрера» на світовій арені. На фотографію звернув увагу український політичний коментатор Антон Геращенко. На світлині Трамп і Сі Цзіньпін жваво спілкуються, тоді як Путін опинився за іншим столом і має дещо розгублений вигляд.

«Прихильність» Трампа

Втім, саміт продемонстрував іще один потенційно незручний для Путіна момент — особливо тепле ставлення до нього з боку Дональда Трампа. Зокрема, американський президент привітно потиснув руку російському диктаторові перед переговорами та назвав його своїм другом: «Де він? Він мій друг».

Такі слова викликали критику з боку американських політиків. Вони висловили занепокоєння, що Трамп фактично надає легітимності очільнику країни, яка продовжує війну проти України.

Реклама

Демократичний сенатор Тім Кейн заявив, що світлини Трампа поруч із Путіним і Сі Цзіньпіном викликають у нього тривогу.

«Мене непокоїли деякі фотографії, на яких президент стоїть поруч із Путіним і Сі, а не з лідерами світових демократій. Володимир Путін не є другом. Тож Трамп або був нещирим, або глибоко помиляється, якщо справді вважає Путіна своїм другом», — наголосив сенатор.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер також розкритикував поведінку американського президента. Він звинуватив російського та китайського лідерів у тому, що вони використовують схильність Трампа до особистої дипломатії у власних інтересах.

«Сі та Путін знають: якщо вони леститимуть Трампу, зачіпатимуть його самолюбство, відволікатимуть пишними церемоніями та трохи підлещуватимуться до нього, він відступить від питань, які мають найбільше значення для американців», — заявив Шумер.

Зустріч Путіна в Китаї — подробиці

Видання Bloomberg акцентує на тому, як Китай організував зустрічі лідерів. Це демонструє негласну дипломатичну ієрархію і те, яке місце в ній відводять іноземним гостям. Адже у КНР дипломатичні жести мають особливе значення: кожна деталь офіційних церемоній ретельно продумана і має символічне навантаження.

Окрім того, Володимира Путіна фактично відтіснили на другий план під час спільної фотосесії лідерів. За спостереженнями оглядачів, він диктатор Росії відверто нервував і був незадоволений тим, що його поставили на відстані від лідерів США та Китаю.

Аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що Путін намагався показати рівність із Трампом і Сі, а також поставити Росію на один рівень зі США та Китаєм, але все пішло не за його планом.

Новини партнерів