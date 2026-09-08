Путін опинився на порозі нищівної поразки: союзники можуть завдати несподіваного удару - деталі

Володимир Путін. / © Associated Press

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Тиск на Кремль посилюється, а на диктатора Володимира Путіна може чекати нищівний удар на міжнародній арені, якщо він і надалі продовжуватиме війну проти України.

Про це йдеться у статті Daily Express.

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Дедалі більше світових лідерів закликають припинити бойові дії та покласти край війні, яку він розпочав в Україні. Ба більше, до таких закликів долучаються навіть країни, які досі вважалися союзниками і входили до умовної «осі зла» Путіна.

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Нещодавно прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що конфлікт має перейти «від нескінченної війни до припинення війни». Не одноразово закликав до миру і китайський лідер Сі Цзіньпін, який нещодавно наголошував, що Пекін має намір посилити координацію дій, щоб «сприяти політичному врегулюванню». Коім того, близький регіональний союзник Москви президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав «фюрера» повернутися за стіл переговорів, бо, з його слів, «ганьба, що гине молодь».

Експерт з міжнародних відносин Джеймс Браун наголосив, що це не поодинокі випадки, коли іноземні лідери чинять тиск на РФ, закликаючи припинити війну. На його думку, з погляду багатьох країн, Путін провалив спробу встановити контроль над Україною.

Водночас російський диктатор ризикує залишитися без підтримки, адже можливості Москви у сфері енергетики та військових технологій можуть скорочуватися. За словами Брауна, Москва на відміну від НАТО, фактично не має справжніх союзників, готових воювати на її боці.

«Жодна велика країна не бажає воювати» за Москву. У Росії є партнери за обставинами, спільних принципів між ними майже немає, а почуття солідарності практично відсутнє. Зокрема, Китай і Індія, підтримуватимуть Росію лише доти, доки це відповідатиме їхнім інтересам», — наголосив експерт.

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За словами пана Брауна, якщо Китай та Індія припинять будь-яку допомогу та постачання товарів подвійного призначення до Росії, це залишить режим Путіна вразливим і збентеженим.

Окрім того, надходять повідомлення про економічні труднощі всередині Російської Федерації, що може змусити Путіна ще більше покладатися на глобальних партнерів, таких як Моді та Сі.

Нагадаємо, німецьке видання Welt писало про те, що союзники Путіна розбігаються, адже Росія вже не має настільки великого політичного впливу у світі. Такі країни, як Молдова, активізували свої зусилля щодо вступу до ЄС, а інші виходять з-під російського впливу.

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