Путін, Орбан і компанія – хто прибув на саміт до Сі Цзіньпіна в Китай

Президент Росії Володимир Путін прибув до Пекіна 17 жовтня для участі у форумі "Один пояс, один шлях". На 18 жовтня запланована зустріч російського диктатора з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Окрім того, Путін візьме участь у переговорах з лідерами низки країн.

Як пишуть китайські ЗМІ, що для участі у форумі до Пекіна вже прибули президент Сербії Олександр Вучич, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

У президента-диктатора Володимира Путіна також заплановані зустрічі з президентом В'єтнаму Во Ван Тхіонгом, прем'єром Королівства Таїланд Сеттхою Тхавісіном, президентом Монголії Ухнаагійн Хурелсухом і президентом Лаоської Народно-Демократичної республіки Тхонліном Сісулітом.

Нагадаємо, Володимир Путін висловився про контрнаступ і втрати України: насмішив заявою.

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